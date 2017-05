Polizei schnappt rasenden Einbrecher

Radargeräte sind nicht nur gegen Schnellfahrer, sondern auch gegen Einbrecher nützlich. Das zeigt ein Vorfall von letzter Woche, über den die Kantonspolizei Zürich am Montag informiert hat.

Am letzten Dienstag (9. Mai) um 03:45 Uhr war ein Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A1 in Wallisellen vom «Blitzkasten» erwischt worden. Er war mit 147 km/h im 100er-Bereich gefahren. Bei der Auswertung der Fotos stiessen die Beamten der Kantonspolizei dann auf eine Ungereimtheit: Das Kontrollschild passte nämlich nicht zum registrierten Wagentyp.

Kontrollschild führt zu Einbrecher

Wie die Kantonspolizei Zprich mitteilt, wurden dann umfangreiche Ermittlungen angestellt. Es stellte sich heraus, dass in der Nähe des Wohnortes der Kontrollschilderbesitzerin ein ausser Verkehr gesetztes Auto der gesuchten Bauform abgestellt war.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Fahrzeughalters an. Dort wurde ein 22-jähriger Italiener angetroffen, der als mutmasslicher Lenker der Schnellfahrt gilt. Des Weitern konnten Zigaretten im Wert von rund 1'100 Franken sichergestellt werden, die aus einem in der gleichen Nacht verübten Einbruchdiebstahl in einen Tankstellenshop in Schlieren stammten.

Der Komplize, ein 21-jähriger Schweizer, konnte ebenfalls verhaftet werden.

Zuständig für die Strafuntersuchung ist die Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland. (mst)