Polizei verhaftet in Glattbrugg zwei Taschendiebe

Nach einem Taschendiebstahl im Flughafen Zürich hätten Ermittlungen zu einer Kontrolle in einem Hotel in Glattbrugg geführt, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Dabei wurden die Wertsachen vom Diebstahl im Flughafen sowie weiteres mögliches Diebesgut gefunden.

Die Polizei hat einen 49-jährigen Mann und eine 27-jährige Frau aus Chile verhaftet. Sie wurden befragt und der Staatsanwaltschaft sowie anschliessend dem Migrationsamt für die Prüfung von fremdenpolizeilichen Massnahmen zugeführt. (mcp/sda)