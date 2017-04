Post zieht in den Volg

Wie bereits im letzten Herbst angekündigt, wird die Winkler Postfiliale in eine Agentur innerhalb des Volgs umgewandelt. Am Montag, 8. Mai ist es nun soweit und die Agentur geht in Betrieb. Es gelten dieselben Öffnungszeiten wie für den Volg.

Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 20 Uhr und samstags von 6 bis 18 Uhr können die Kunden ihre Postgeschäfte vor Ort erledigen. Die bisherige Poststelle steht noch bis am Samstag, 6 Mai, zur Verfügung. Beim Volg wird zudem ein neuer Briefeinwurf geschaffen. Derjenige bei der alten Poststelle wird aufgehoben.

Der Postomat bleibt aber am heutigen Standort an der Seebnerstrasse 12 bestehen. Auch Postfächer werden in Winkel weiterhin angeboten, und zwar in einer neuen Postfachanlage, die sich ab 8. Mai ebenfalls beim Volg befinden werden. Bei der Hauszustellung in Winkel ergeben sich laut der Post keine Änderungen. Einschreiben und Pakete müssen aber künftig auf der neuen Agentur im Volg-Laden abgeholt werden. (Zürcher Unterländer)