Priska Seiler Graf präsidiert neue Koalition

Weil zum Luftverkehr viele Entscheide auf Bundesebene getroffen werden, haben Nationalräte mit Unterstützung verschiedener Organisationen eine neue Interessengruppe gegründet. Sie nennen diese Koalition Luftverkehr Umwelt und Gesundheit, kurz Klug. Darin sollen lokale und nationale Kräfte gebündelt werden, um in Bundesbern für die gemeinsamen Anliegen zu kämpfen.

Die Klotener Stadt- und Nationalrätin Priska Seiler Graf (SP) teilt sich das Präsidium der Koalition mit Nationalrätin und VCS-Vorständin Lisa Mazzone (Grüne). Die Gründung der Klug wurde unter anderem vom Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich und vom Dachverband Fluglärmschutz, vom WWF Schweiz und vom VCS unterstützt. Auch Organisationen an den Flughäfen in Bern und Genf sowie die Lärmliga Schweiz sind mit dabei.

Die Klug setzt sich für eine Reduktion der durch den Luftverkehr verursachten Emissionen von Treibhausgasen, Luftschadstoffen und Lärm ein, wie es in einer gestern versandten Medienmitteilung heisst. Dazu gehören auch die indirekt durch den Fernverkehr verursachten Emissionen, wie zum Beispiel Emissionen des durch Flughäfen generierten Strassenverkehrs. Die Klug will sich auf Bundes­ebene dafür einsetzen, der davon betroffenen Bevölkerung auch national Gehör zu verschaffen, und strebt eine Richtungsänderung in der schweizerischen Flugverkehrspolitik an. (Zürcher Unterländer)