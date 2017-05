Privatisierungspläne fürs Alterszentrum unter «kritisch-wohlwollender» Beobachtung

Offen dagegen stellt sich bislang keine Walliseller Partei. Die Pläne zur Ausgliederung des gemeindeeigenen Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums (WAP) haben somit gute Chancen auf Erfolg.

Am 21. Mai werden die Walliseller Stimmbürger an der Urne darüber befinden, ob die betreffende Einrichtung künftig aus den Strukturen der Gemeindeverwaltung losgelöst wird und in eine eigene formell unabhängige Rechtsform verwandelt wird. Zur Debatte steht eine «gemein­nüt­zige Aktiengesellschaft», das schlägt der Gemeinderat vor.

Dies entspricht zwar dem Zeitgeist, löst aber nicht überall gleichermassen Begeisterung aus. Am kritischsten zu den Plänen der Ortsregierung geäussert hat sich bislang die Vereinigung Aktives Alter Wallisellen (AAW). Es ist dies ein Verein mit gegen 400 Mitgliedern und entsprechender Sachkompetenz in Altersfragen. Dort sieht man eine ganze Reihe Kritikpunkte und benennt sie denn auch deutlich, wie aus einer Stellungnahme des AAW-Vorstandes im lokalen Anzeiger von Wallisellen hervorgeht.

«Die Stimmberechtigten haben keinerlei Rechte mehr, sie müssen auch nicht mehr über den Geschäftsgang informiert werden», lautet nur einer der «gewichtigen Nachteile» bei der Umwandlung des Wägelwiesens in eine AG. So würde auch der «bisherige Rechtsschutz der Bewohner und deren Angehöriger wegfallen», kritisiert der Verein. Und insbesondere fiele auch ein «formelles Rekursrecht gegen überhöhte Tarife» weg, wird moniert. Trotz allen modernen Anpassungen bliebe aber das unternehmerische Risiko bei einem totalen Schiffbruch der Institution Wägelwiesen letztlich an der Gemeinde hängen, halten die aktiven Senioren ebenfalls fest.

Ombudsstelle für Streitfälle

Insgesamt würden sich die Vor- und Nachteile aber «etwa die Waage halten», urteilt der AAW-Vorstand. Zumal man vom Gemeinderat auch «bedeutende Zusagen» erhalten habe im Vorfeld der nun anstehenden Urnenabstimmung.

Eine dieser Zusage der Walliseller Exekutive an die Vereinigung Aktives Alter betrifft das Vorgehen bei Unstimmigkeiten. So sollen Bewohner, Angehörige und auch das Personal des Wägelwiesens mit allfälligen Beschwerden künftig an die kommunale Ombudsstelle gelangen dürfen.

Weiter wird in Aussicht gestellt, dass ein Seniorenvertreter im dereinstigen Verwaltungsrat sitzen könnte, da auf eine Altersbeschränkung für VR-Mitglieder verzichtet werde. Und als oberste Maxime versichert der Gemeinderat der Seniorenvereinigung, dass «das Wohl und die Lebensqualität» der Wägelwiesen-Bewohner weiterhin als «erste Priorität» in den Unternehmensleitsätzen festgehalten würden.

Somit empfiehlt die Vereinigung «trotz Bedenken und Vorbehalten» der Vorlage zuzustimmen, man werde die Entwicklung aber «kritisch-wohlwollend» beobachten. Positiv bewertet wird, dass eine neue Aktiengesellschaft Wägelwiesen nicht mehr in die stark reglementierten Strukturen der Gemeindeverwaltung eingebunden wäre und dies schnellere, kreativere sowie freiere Entscheide ermögliche, die erst noch losgelöst seien von politischen Vorgaben.

Ausserdem würden die Mitarbeiter mit der neuen Rechtsform privatrechtlich angestellt, was «bedeutend flexibler» sei. Ebenfalls positiv wird gewertet, dass der Verwaltungsrat und eine Unternehmensleitung anstelle des Gemeinderates künftig schneller auf «Veränderungen im Marktumfeld» reagieren und, falls sinnvoll, auch Kooperationen eingehen könnten.

SP unentschlossen, FDP dafür

Von den übrigen Ortsparteien hat die FDP ein klares Ja zur Vorlage beschlossen. Die Freisinnigen stellten sich an ihrer Parteiversammlung gar einstimmig hinter die Wägelwiesen-Umwandlung in eine AG. Während von der SVP noch keine Parole bekannt ist, hat die SP Stimmfreigabe beschlossen. Die neue Vereinigung der Mitteparteien (CVP, BDP, EVP) lädt derweil zu einer Info. ()