Rafzerfelder Tennisclub bezieht neues Heim

Nach rund zehnmonatiger Bauzeit steht neben dem Fussballplatz und der Reithalle nahe dem Bahnhof Hüntwangen-Wil nun auch eine Tennisanlage: Vier Allwetterplätze sowie ein Klubhaus laden zum Spiel und zur Entspannung danach ein. Der Tennisclub Eglisau Rafzerfeld – mit über 200 Mitgliedern einer der grössten Sportvereine des Rafzerfelds – hat damit ein neues Zuhause gefunden.

Und er hat darauf geachtet, den Tennisfreunden aus der Region ein optimales Spiel zu ermöglichen: Der Boden ist mit dem klassischen roten Belag mit dem Namen «Advantage RedCourt» ausgestattet, der gemäss den Machern Sportbau Toldo «ein ausgezeichnetes Sprung- und Spielverhalten garantiert und ein gelenk- und bänderschonendes Spiel ermöglicht».

«Der Belag ist ausserdem wasserdurchlässig, sodass man nach Regenfällen schnell wieder spielen kann», erklärt Vereinspräsident Ruedi Ledermann. Das moderne Klubhaus wiederum verfügt über eine Küche, eine Lounge und einen Schwedenofen und soll dazu einladen, nach dem Spiel noch ein wenig zu verweilen und am Vereinsleben teilzuhaben.

Aus den Reihen des Vorstands lässt sich erahnen, dass die Vorfreude auf die Einweihung der neuen Heimat gross ist. Vor allem seien viele bereits ungeduldig, weil das Wetter in den vergangenen Tagen ideal für ein Match gewesen wäre. «Für die klubinterne Eröffnung morgen Samstag haben 140 Leute zugesagt, das hätten wir nicht erwartet», sagt etwa Juniorenleiterin Ursula Dober.

Verein hat drei Jahre gespart

Mit dem Bezug der neuen Anlage dürften für den Verein ausserdem etwas entspanntere Zeiten anbrechen: Über 45 Jahre lang spielte er auf der Anlage beim Viadukt Eglisau. «Das ist Industrieland, und wir haben schnell verstanden, dass unser Pachtvertrag bei einem Wechsel des Besitzers nicht verlängert würde», erklärt Ledermann. Ende 2012 wurde das ehemalige Gelände der Quelle Eglisau schliesslich an die Winterthurer L+B-Immobiliengruppe verkauft.

Der Tennisclub hat schon dann begonnen, auf eine neue Anlage zu sparen: Von den 1,17 Millionen Franken Gesamtkosten stammen rund 300 000 Franken aus der Vereinskasse, den Rest haben die Gemeinden Eglisau, Wil und Wasterkingen, aber auch Klubmitglieder, Swisslos und mehr als zwei Dutzend Sponsorinnen und Sponsoren aus der Region beigesteuert.

Die knapp 5000 Quadratmeter grosse Wiese, auf der das Tennisparadies en miniature jetzt steht, gehört zur Erholungszone der Gemeinde Hüntwangen. Die Mitwirkung der Gemeinden führte nicht zuletzt dazu, dass der TC Eglisau seinem Namen ein «Rafzerfeld» angehängt hat. An der Vereinsstruktur hat dies aber nichts geändert – dafür gab es neue Tenüs in Rot, Blau oder Weiss.

Zwei Profis zeigen ihr Können

Am Tag der offenen Tür übermorgen Sonntag will der TC Eglisau Rafzerfeld es auch ermöglichen, das eigene Tennistalent selber zu entdecken. Tennisschläger und Bälle sind vorhanden, nur Sportkleidung und -schuhe müssen Neugierige mitnehmen. Wer ausserdem sehen will, wie schnell die gelben Filzbälle auf dem roten Teppich fliegen können, kann um 14 Uhr Profis beim Spiel zusehen: Das 18-jährige Rafzer Nachwuchstalent Mark Osmakcic, Nummer 2058 auf der Tennisweltrangliste, tritt gegen den diesjährigen Senior Champion Stephan Bienz an. ()