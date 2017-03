Raubüberfall auf Bahnhof Bülach

Der maskierte und bewaffnete Täter betrat kurz nach 7 Uhr die Schalterhalle und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flüchtete der Räuber schliesslich Richtung Güterbahnhof. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bis jetzt ergebnislos, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Ein Leser erzählte dem «Zürcher Unterländer», dass die Polizei in der Schalterhalle auch noch um 08.30 Uhr auf Spurensuche war. «Es war kalt, ich wollte eigentlich nur an die Wärme», der Eintritt in die Schalterhalle sei ihm aber verwehrt geblieben. Ein Angestellter der SBB habe ihm gesagt, dass man mit technischen Problem zu kämpfen habe.

Zeugenaufruf

Der Täter ist zirka 175 cm bis 180 cm gross und von schlanker Statur. Er war maskiert mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem schwarzen Tuch sowie einer schwarzen Mütze. Er war mit einer schwarzen Jacke mit silberfarbenem Reissverschluss sowie Bluejeans bekleidet. Zudem trug er weisse Turnschuhe mit schwarzen Applikationen. Ausserdem führte er einen schwarzen Stoffbeutel mit weissen Kordeln sowie eine Schusswaffe mit.

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (mcp)