Rechnung mit Prädikat «unerfreulich»

Die laufende Rechnung des vergangenen Jahres bereitet dem Embracher Gemeinderat Kummerfalten. «Der Abschluss ist unerfreulich», schreibt die Behörde im Kommentar. Zwar hatte die Gemeinde im Budget schon damit gerechnet, dass 2016 unter dem Strich eine rote Zahl resultieren würde – schliesslich erhielt das Grossdorf mit 9,5 Mil­lionen Franken deutlich weniger aus dem Finanzausgleichstopfals im Vorjahr (2015: 12,8 Mio.).

Doch das eigentliche Problem liegt in den Bereichen Gesundheit und Soziales. So war der Aufwand für die Pflegefinanzierung in den Heimen mit 1,9 Mio. deutlich höher als budgetiert (1,6 Mio.) und die Kosten für die Spit­ex lagen bei 350 000 statt bei den veranschlagten 160 000 Franken. Auch die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe hat Mehrkosten verursacht; 2,9 Mio. standen als Saldo im Voranschlag, 3,7 Mio. standen in der Rechnung.

Das Sparen zunichtegemacht

Insgesamt schloss die laufende Rechnung bei einem Aufwand von 49,6 Mio. Franken mit einem Minus von 2,8 Mio. Budgetiert war ein Defizit von 2,1 Mio. «Im Detail werden sehr wohl an verschiedenen Stellen Effizienz- und Sparbemühungen sichtbar», schreibt der Gemeinderat weiter. «Die zwingenden und kaum vor­aussehbaren gesetzlichen Kosten in der Pflege und bei der wirtschaftlichen Hilfe machten aber diese Anstrengungen im Gesamtresultat vollständig zunichte.»

Der Fokus künftiger Anstrengungen müsse auch darauf gelegt werden, sich bei den Investi­tionen auf das Notwendigste zu beschränken, heisst es im Fazit. ­Abschliessend wird sich die Gemeindeversammlung am 19. Juni mit der Rechnung befassen. (Zürcher Unterländer)