Regensberger gewinnt Unterlandstafette trotz Panne

Das schöne Wetter liess in allen Disziplinen Spitzenresultate zu. So verteidigte das Team Energie Opfikon AG seinen Vorjahressieg trotz der schwerwiegenden Reifenpanne im Cross. Best- oder Spitzenzeiten hatten Yves Lüthi im Laufen, Thomas Mettler im Schwimmen, Tom Kofler auf den Inlines und der Steinmaurer Radrennfahrer Fabian Lienhard vorgelegt, als Markus Schaufelberger als Schlussmann die acht Kilometer lange Bikestrecke in Angriff nahm und völlig ausgepumpt auf den Felgen zurückkam. Der Regensberger: «Etwa auf der halben Strecke platzten Pneu und Schlauch auf dem Hinterrad und ich musste auf den Felgen ins Ziel fahren.» Dabei verlor er fast zehn Minuten auf den Sieger. Trotzdem wurde er von den spärlich gekommenen Zuschauern frenetisch gefeiert.

Familie Volkart im Schuss

Eine neue Bestzeit erreichten die Volkarts aus Schöfflisdorf in der Kategorie Mixed, in der Vater Rolf mit seinem Sohn und zwei Töchtern alle sechs Disziplinen bestritt.

Das Militärradrennen wurde vom 37-jährigen Obergefreiten Giacomo Wyss aus Kloten gewonnen.

Sportanlass mit Tradition

Die Unterlandstafette zählt zu den traditionsreichsten Sportanlässen der Region und könnte ohne die Mithilfe des Militärs und die Benützung der Kaserne Bülach gar nicht durchgeführt werden. OK-Präsidentin Lilian Zlauwinen von der Offiziersgesellschaft Zürcher Unterland betont: «Es ist aber kein Militäranlass, sondern ein sportlicher Wettkampf mit ausserdienstlichem Engagement.» Als Chef Schiesswesen und ausserdienstliche Tätigkeit überwacht Oberst Pius Segmüller den Sportanlass und den generalstabsmässig geplanten, reibungslosen Ablauf. Der ehemalige Kommandant der Schweizergarde in Rom war gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen von den Leistungen der Sportler beeindruckt. (Zürcher Unterländer)