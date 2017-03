Roboter weisen den Besuchern im Glattzentrum künftig den Weg

Sechs humanoide Roboter gibt es seit Dienstag im Walliseller Einkaufszentrum Glatt zu bestaunen. Im Moment können die rund 20 000 Franken teueren Geräte erst einfache Fragen beantworten. Bis zum Muttertag sollen die «Pepper» genannten Geräte aber bereits gelernt haben, den Glattbesuchern Blumen zu verteilen und bis Weihnachten sollen sich die Roboter dann so gut im Walliseller Einkaufstempel auskennen, dass sie den Besuchern erklären können, wo sie den nächsten Bankschalter oder die Toilette finden.

Auf Wunsch nehmen sie die Gäste sogar an der Hand und bringen sie an ihr Ziel.«Auf die Idee zur Anschaffung von Robotern sind wir gekommen, weil wir unsere Wegleittafeln im Glatt erneuern wollten», sagt Zentrumsleiter Rageth Clavadetscher. Schliesslich sei er an einer Messe auf die humanoiden Roboter aufmerksam geworden. Diese können ab sofort jeweils dienstags, mittwochs und monnerstags von 14 bis 15 Uhr vor dem Eingang der Migros ausprobiert werden.

Noch nicht alles funktioniert

Gestern machten sich bereits erste Besucher mit den Maschinen vertraut. Auf Kommando heben sie den Arm, geben «High Five» oder legen sogar ein Tänzchen hin. Streicht man ihnen über den Kopf, seufzen sie und sagen, sie fühlten sich wie ein Kätzchen. Allerdings funktionierte gestern bei der Präsentation noch nicht alles reibungslos. So wollten die Roboter nur zögerlich die Hand geben. Auf die Frage «Ciao Pepper, wie geht es dir?», antwortete der Roboter mit «bis bald und auf Wiedersehen bei uns im Glattzentrum» ­­– zum Amusement der Zuschauer.

«Wir sind noch in der Testphase», entschuldigte sich Bojan Skerlak, der sich selber Roboter-Papi nennt, und die Maschinen für das Glattzentrum betreut und programmiert. Vor allem im Bereich der Spracherkennung müssten die Pepper noch viel dazulernen, sagt er. Auch die Orientierung im Glattzentrum fehlt den Robotern noch. Dazu werden in Zukunft sogenannte Bluetooth-Sender über das gesamte Zentrum verteilt, anhand von denen sich die menschenähnlichen Geräte dann orientieren können.

Alle Anfragen der Besucher werden die Pepper aber auch in Zukunft nicht beantworten können. «Wir gehen davon aus, dass die Roboter auf etwa 20 Prozent der Besucherfragen eine Antwort geben können», sagt Zentrumsleiter Clavadetscher. Weiss ein Roboter einmal nicht weiter, ist das kein Beinbruch. Denn auf dem Bildschirm des Peppers wird man dann via Video mit der Information des Glattzentrums verbunden und kann dort um Rat fragen.

20 Motoren verbaut

Zurzeit bewegen sich die Roboter aber noch nicht frei im Einkaufszentrum, sondern sind in ihrem «Gehege» vor der Migros eingesperrt. Sie wiegen gut 30 Kilogramm und sind etwas grösser als einen Meter. In Anbetracht ihres Preises ist die Rechenleistung der verbauten Computer relativ gering. Jedes neue Smartphone verfügt über mehr Power. Besonders machen den Pepper aber seine 20 eingebauten Motoren, seine Kamera und das Mikrofon, die Laserscanner und die Infrarot- und Ultraschallsensoren. Viel Aufwand haben die Entwickler ausserdem darin investiert, dass sich die Roboter möglichst menschenähnlich bewegen.

Für Clavadetscher sind die sechs Roboter mehr als nur eine Werbemassnahme. Es gehe ihm auch darum, denn Leuten die Möglichkeit zu geben, sich mit dieser neuen Technologie vertraut zu machen. «Wir haben Anfragen von mehreren Schulen erhalten, welche sich für die Roboter interessieren», sagt er. Die Klassen würden deshalb eingeladen und sie könnten sich mit den humanoiden Robotern vertraut machen.

(Zürcher Regionalzeitungen)