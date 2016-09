SBB machen Mülltrennung auch auf Reisen möglich

Am Dienstag hat am Flughafenbahnhof in Kloten und am Bahnhof Stadelhofen die Installation vonRecyclingstationen begonnen; 18 Stationen gabs für den Airport,35 für Stadelhofen. Die Fahrgäste sollen damit die Möglichkeit haben, PET-Flaschen, Aludosen oder Zeitungen unterwegs vom übrigen Abfall zu trennen. In Stadelhofen werden zudem 26 Aschenbecher installiert; eine Massnahme, die der unterirdische Bahnhof am Flughafen aufgrund des Rauchverbots nicht braucht.

Nach eigenen Angaben wenden die SBB pro Jahr 4 Millionen Franken dafür auf, die Gleisfelder von Unrat zu befreien. Dieses «Gleispicken», wie es laut Mediensprecher Reto Schärli im Jargon genannt wird, muss von Hand durchgeführt werden und ist nur mit grossem Sicherheitsaufwand zu bewältigen, da die Geleise abgesperrt werden müssen.

Und die Leute schmeissen längst nicht nur Zigarettenstummel runter. «Auch beim Flughafen müssen wir wöchentlich eine Grobreinigung vornehmen, allein schon wegen PET-Flaschen und dergleichen.» An einem Bahnhof wie Stadelhofen sind zwei- bis dreimal jährlich komplette Reinigungen mit Absperrung nötig.

Kein Recycling auf dem Zug

Flughafen und Stadelhofen sind längst nicht die ersten Bahnhöfe, die Recyclingstationen erhalten: In Basel, Bern, Genf, Luzern und Zürich startete man bereits Ende 2014, 2015 kamen Lausanne,St. Gallen, Winterthur und Zug hinzu, bis Ende 2016 sollen 25 weitere Bahnhöfe folgen. Vom Angebot an den bisher neun Bahnhöfen erhoffen sich die SBB eine Trennquote von 45 Prozent und damit rund 900 Tonnen an Wertstoffen, die in den Recyclingprozess zurückgeführt werden können.

Gemäss Schärli tragen auch regelmässig durchgeführte Recyclingkampagnen dazu bei, dass sich das System bislang bewährt. «Wir appellieren jeweils an die Fahrgäste, ihren Abfall beim Aussteigen mitzunehmen und an den Stationen zu trennen.» Denn Mülltrennung auf dem Zug ist aufgrund der kleinen Abfalleimer nicht möglich – und das ändert sich in absehbarer Zeit auch nicht. «Die Platzverhältnisse sind dafür schlicht zu eng», sagt Schärli. (Zürcher Unterländer)