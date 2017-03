Sängerin Pe Werner macht musikalisch Halt in Bülach

Aus Geburtstagsgeschenk wird eine Tournee

Die Schweizer Tournee von Pe Werner wird von der Regensbergerin Sabine Grossrieder organisiert. Zu verdanken ist dieser Glücksfall dem 50. Geburtstag ihres Mannes. Sie überraschte den langjährigen Pe Werner Fan im Oktober 2015 mit der Einladung zu einem Konzert seiner Lieblingssängerin im deutschen Gelsenkirchen.



Am Morgen nach dem Konzert traf Grossrieder die Künstlerin am Frühstücksbuffet. Zufälligerweise hatte sie mit ihrem Mann im gleichen Hotel übernachtet. Spontan ging sie auf die Musikerin zu, gratulierte zum Konzert und fragte, ob sich Pe Werner eine Schweizer-Tournee vorstellen könnte. Die Antwort kam ebenso spontan: «Ja, das kann ich sehrt wohl.»



«Da habe ich mir selber eine grosse Aufgabe gestellt», sagt die Regensbergerin lachend. «Pe war an jenem Konzert dermassen gut, dass ich sie der Schweiz nicht vorenthalten wollte», so die 50 jährige, die seit 27 Jahren als Redaktorin und Realisatorin beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF in der Abteilung Unterhaltung arbeitet.



«Diese Anfrage ist für mich ein Glücksfall», meint Pe Werner. Sabine Grossrieder sei hochprofessionell, leidenschaftlich und kreativ, wie sie selbst. Auf das Schweizer Publikum angesprochen sagt sie, es gäbe bei ihr kein Nord-Süd-Gefälle. Wenn man ihr und ihren Liedern folgen könne, komme es nicht auf die Mentalität an.



Das Konzert mit dem Programm ihres 17. Albums «Von A nach Pe» bietet neben ihren «Best of»-Liedern auch Entertainment. Die gesangsstarke Künstlerin kombiniert ihre musikalischen Darbietungen mit kabarettistischen Einlagen und satirischen Moderationen. Eine Show, welche sie mit ihrem langjährigen Pianisten Peter Grabinger und ihrem Tontechniker, der auch singt und Bluesharp spielt, bestreitet. Wellness für die Ohren sozusagen. Es gibt auch augenzwinkernde Müsterchen aus Pe Werners Leben. «Mein Publikum lacht und weint an meinen Konzerten», gesteht die Kölnerin. Es ei aber wichtig, dass ihre Fans am Ende entspannt und bestens unterhalten nach Hause gingen. (jhu)



Tournee «Beflügelt von A nach Pe». 8. März Olten, 9. März Bern, 10. März Frauenfeld, 11. März Oberwil-Lieli. 12 März in Bülach, 17 Uhr, in der Aula der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU), Türöffnung 16 Uhr (inklusive Abendkasse). Der zweite Teil findet Ende Oktober mit der Swiss Army Big Bandstatt. Tickets gibt es über www.ticketino.com oder an den Abendkassen.

Infos unter www.pewerner.de.