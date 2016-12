Samstagnacht einmal anders – wenn Jugendliche sich zu Hunderten in einer Schlucht versammeln

Dichter Nebel hatte sich über die Landschaft gelegt und verhüllte den nächtlichen Weg. «Man konnte seine eigene Hand fast nicht mehr vor dem Gesicht sehen», erinnert sich Sabrina Manhart an die letzte Samstagnacht. Da war die 28-jährige Klotenerin als Jugendarbeiterin der katholischen Pfarrei St. Franziskus Bassersdorf-Nürensdorf mehrere Stunden unterwegs – mitten in der Nacht, draussen, irgendwo auf dem Land.

Aber allein war die Kirchenmitarbeiterin definitiv nicht, als sie nach Mitternacht im obwaldnernischen Sarnen zum Sternmarsch in die Ranftschlucht startete. Weit über 1000 Menschen lockte das diesjährige Ranfttreffen an. Zum grössten Teil waren es Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz. Auch aus dem Zürcher Unterland hatten sich ein paar junge Leute ans diesjährige Treffen aufgemacht, darunter ein Trio aus Bassersdorf unter Manharts Leitung.«Ich sagte mir, egal wie viele sich für diesen Event anmelden, ich will es ihnen ermöglichen», erklärt sie, die auch Begleiterin (Präses) der Schar Jungwacht Blauring Basi-Nüeri ist.

Diese Samstagnacht, genau eine Woche vor Weihnachten, würde ziemlich anstrengend werden, so ganz ohne Schlaf, das wusste Manhart. Vor über zehn Jahren war sie einst selber als Teenager mit einer Gruppe von Klotener Jugendlichen an ein Ranfttreffen gegangen. Heuer waren nebst ihr selbst auch Cosimo Cantore – der Hauswart der Pfarrei – sowie Patrick Rüegg – ein 15-jähriger Junge aus Bassersdorf – dabei. Zusammen bestieg das Trio in Bassersdorf abends um 17 Uhr den Zug und fuhr via Luzern nach Sarnen.

Über das Leben nachdenken

Bis zum Höhepunkt des Treffens mit der Weitergabe des Friedenslichtes und einer Andacht mit dem Einsiedler Abt Urban Federer lagen Stunden und ein paar Kilometer Fussmarsch. «Zum Glück durften wir uns einer anderen Gruppe anschliessen», sagt Manhart im Nachhinein.

Beim Einschreiben zum Ranfttreffen in der Berufsschule des Obwaldner Hauptortes konnten sich die drei Unterländer einer neunköpfigen Gruppe aus dem solothurnischen Balsthal anschliessen. «Zusammen haben wir dann auch die Gruppenaufgaben gelöst und Spiele gemacht.» Dazu gehörte es etwa, aus Holzteilen innert 90 Minuten einen möglichst hohen Turm zu bauen.

Im Laufe des Abends gings dann in Etappen weiter, zuerst über mit Kerzen beleuchtete Wege nach Kerns und anschliessend weiter nach Flüeli. In sogenannten Ateliers gabs für die Teilnehmer immer neue Aufgaben, aber auch Unterhaltungsmöglichkeiten in Turnhallen.

Und getreu nach dem diesjährigen Motto «Pack es an» wurden die Teilnehmer dieses grössten alljährlich stattfindenden kirchlichen Jugendtreffens der Schweiz dazu aufgefordert, über Dinge im Leben nachzudenken, die man schon getan hat, und solche, die man gerne noch tun würde. «In Flüeli lichtete sich dann der Nebel plötzlich und über uns öffnete sich ein wunderbarer Sternenhimmel», schwärmt Manhart von der Atmosphäre unterwegs.

«Habt den Mut»

Ein ganz besonderes Erlebnis sei schliesslich der letzte Abschnitt, ein Fackelmarsch in die Ranftschlucht, gewesen. Dort trafen sich weit nach 2 Uhr früh alle Gruppen und horchten den Worten des Einsiedler Abts.

«Habt den Mut, etwas anzupacken im Leben», lautete seine Botschaft mit der Aufforderung, für eine bessere Welt einzustehen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Lichtermeer der über 900 Jugendlichen und Hunderten Begleiter und Helfer half, die klirrende Kälte vergessen zu machen. Denn das Quecksilber war längst unter null Grad gesunken.

Patrick Rüegg fands «megaläss», er werde wohl wieder mitgehen. Ebenso Sabrina Manhart. «Es war sehr inspirierend, ich werde sicher wiederkommen und hoffe, dass wir dann noch eine etwas grössere Gruppe stellen können.» Im nächsten Jahr findet das Ranfttreffen bereits zum 40. Mal statt. (Zürcher Unterländer)