Scheunenbrand durch Fahrlässigkeit

Kurz vor 20.00 Uhr ging die Meldung ein, dass eine Scheune in Brand geraten sei. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr Embrachertal bekämpft den Vollbrand des Schopfs, in welchem auch Oldtimer-Traktoren eingelagert waren. Die beiden anwesenden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren konnten noch einige der Veteranenfahrzeuge in Sicherheit bringen. Obwohl das Feuer rasch eingedämmt werden konnte, entstand am Gebäude sowie an den Fahrzeugen ein Schaden von mehreren zehntausend Franken.

Fahrlässigkeit als Brandursache

Die Abklärungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich ergaben, dass es aufgrund einer Fahrlässigkeit beim Umgang mit einer Motorradreparatur zum Feuer gekommen war. (ani/Kapo ZH)