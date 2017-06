Schüler gehen erste Schritte im Arbeitsleben

Egal ob jemand gut ist in der Schule oder nicht: Der Schritt vom überschaubaren Rahmen eines Schulbetriebes zur Erwachsenenwelt, zu einem Job mit einer geregelten Arbeitszeit und Verantwortung kann Angst machen. Für Jugendliche mit erschwerter Ausgangslage wie zum Beispiel mässigen Schulleistungen, mangelnder Unterstützung aus dem Umfeld oder Migrationshintergrund kann es noch einmal schwieriger sein.

Lift stärkt Selbstbewusstsein

An diese Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse richtet sich das Projekt Lift. Im Rahmen des nationalen, aber von den Schulen selbst finanzierten Angebotes verbringen die Schüler wöchentlich und regelmässig ein paar Stunden bei einem Betrieb in der Region und sammeln praktische Erfahrungen bei einfacheren, meist handwerklichen Arbeiten. Dies jeweils während dreier Monate in der 7. und dreier Monate in der 8. Klasse in unterschiedlichen Firmen.

Die Rückmeldungen auf die Einsätze sind nur positiv. Roland Weidner (51) vom Sportzentrum Hirslen findet für seinen Schützling Dirlon (bald 15) nur lobende Worte: «Ich selbst betreue die Jugendlichen seit zwei Jahren. Mit Dirlon war es immer toll.» Dirlon selbst sagt: «Es war am Anfang schwierig, zu verstehen, was man genau von mir will.» Aber es sei megacool gewesen. Er durfte bei Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten auf der Anlage mitarbeiten.

Die Katholische Kirchgemeinde Bülach ist dieses Jahr das erste Mal als Partner dabei. Constanze Wagemann (35) ist begeistert: «Wir werden auch in Zukunft mitmachen. Das ist eine gute ­Sache.» Einsätze an solchen ­Wochenarbeitsplätzen helfen den Jugendlichen, Vorbehalte und Schwellenängste offen und neugierig abzubauen. Lift zeigt, dass auch diese Jugendlichen Potenzial haben. Sie sind fasziniert von praktischer Arbeit und engagieren sich im Job, weil sie ernst genommen werden.

Die Verhaltensregeln am Arbeitsplatz fordern heraus, fördern aber auch Sozial- und Selbstkompetenz und stärken letztlich das Selbstbewusstsein, wie Brigitte Koch, Koordinatorin des Projektes in Bülach, sagt. «Dank den Betrieben ist dieses Projekt möglich. Wir können aber durchaus noch mehr Arbeitgeber brauchen, die bei dieser sinnvollen Sache mitmachen.»

(Zürcher Unterländer)