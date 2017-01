Schüler wollen Spuren hinterlassen

Für die Schüler der dritten Sekundarklassen sind Projekte ein Unterrichtsfach. Wie Schulleiter Reto Valsecchi an der Präsentation im Rahmen eines Elternabends ausführte, haben Projekte den Zweck, all das mehrheitlich theoretische Wissen, welches sich die Schüler während ihrer Schulzeit angeeignet haben, praktisch anzuwenden. Unter dem Motto «Nachhaltigkeit und Spuren hinterlassen» haben sich deshalb die Abschlussklassen seiner Schule in Gruppenarbeiten mit Fragen des Klimas und seinem Schutz, der nachhaltigen Energieerzeugung und dem achtsamem Umgang mit der Energie auseinandergesetzt.

Bei der Wahl der Themen waren die Schüler relativ frei. Sie mussten jedoch einen Bezug zu Dietlikon haben. So setzte sich eine Gruppe mit biologischem Backen auseinander und überzeugte die Besucher vor Ort mit dem Resultat ihrer Bemühungen. Andere wiederum erarbeiteten Tipps zum Stromsparen. Und dann gab es jene, die vor dem Gemeindehaus 1000 Narzissenzwiebeln in Form des Dietliker Sterns setzten. Deshalb konnten sie vorerst nur erzählen, wie sie vorgegangen sind – das Resultat ihrer Arbeit wird ja erst in einigen Wochen zu sehen sein.

JZZ – Jede Zelle zählt

Das wohl nachhaltigste Projekt trägt den Namen «JZZ – Jede Zelle zählt» mit dem Untertitel «Sunneklar: Hüeni goes solar!». Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Kampagne der Schule Dietlikon und des Vereins myblueplanet. Durch dessen Vermittlung kommt Dietlikon gratis zu einer Solarstromanlage auf dem Dach des Sekundarschulhauses Hüenerweid. So stellt die Schulgemeinde das Dach zur Verfügung, auf welchem ein privates Unternehmen, ein sogenannter Contractor, auf eigene Rechnung die Anlage erstellt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Schule, ihm den auf ihrem Dach produzierten Strom zu einem fairen, im Voraus festgelegten Preis abzunehmen.

Die Anlage wird eine Leistung von 40 bis 50 Kilowatt peak (1 kWp = 1000 Watt) abgeben und ungefähr einen Drittel des Strombedarfs der Schulanlage Hüenerweid abdecken. Dieses Projekt nimmt denn auch in den Projektarbeiten der Schüler grossen Raum ein. Sie sensibilisieren die Bevölkerung für ihre Anliegen, indem sie dieser Solarzellen zum Kauf anbieten. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen symbolischen Kauf, wird der Käufer doch nicht Eigentümer einer Zelle. Der Erlös daraus – eine Zelle kostet 40 Franken – kommt vollumfänglich der Schule zugute. Sie muss mit diesem Geld weitere Bildungsprojekte im Bereich des Klimaschutzes im weitesten Sinne finanzieren.

Bevölkerung sensibilieren

«Die Solaranlage auf dem Dach gibt es aber nicht ohne Gegenleistung. Diese besteht darin, dass die Schule sich verpflichtet, den Schülern Wissen auf diesem Gebiet zu vermitteln. Und dies ist in Dietlikon mit dem Energiebildungsprojekt der Fall», erläuterte Fabienne Pfister, Kommunikationsverantwortliche von JZZ – Jede Zelle zählt, das Engagement ihres Vereins. Ebenso wolle man durch derartige Projekte die Bevölkerung für Fragen des Klimaschutzes und alternativer Energiegewinnung sensibilisieren.

So gesehen, gibt es die Solaranlage nicht gratis. Mit dem Verkauf der Solarzellen gestartet haben die Schüler am Dietliker Weihnachtsmarkt. Bereits sind 44 Zellen verkauft, 356 sind noch zu haben. Im kommenden Sommer soll die Anlage installiert und in Betrieb genommen werden. (Zürcher Unterländer)