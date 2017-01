Schweizer Meister und Olympionikin geehrt

Der Aufmarsch war beeindruckend. 25 Einzelkämpferinnen- und -kämpfer und zwei Sportteams trafen sich am Mittwochabend im Stadtsaal des Zentrums Schluefweg, um für ihre sportlichen Leistungen geehrt zu werden. Es wimmelte von Schweizermeistern und Schweizermeisterinnen.

Als erste ehrte Stadträtin Regula Kaeser-Stöckli die beiden Beachvolleyball-Spielerinnen Mara Betschart und Céline Baumann. Sie erreichten im letzten Jahr für das Klotener Team ZuZu-Beach den ersten Schweizermeisterschaft-Rang in der Kategorie U17.

Titel über Titel

Christian Hotz brillierte im Tischtennis. Der für Wil SG spielende Klotener holte mit seinem Team den SM-Titel . Und für Hotz ist klar: «In diesem Jahr wollen wir den Titel verteidigen.» Der schlanke U16-Leichtathlet Nahom Yirga brachte gleich drei Schweizermeistertitel nach Kloten.

Er gewann in der Halle über 60 Meter Hürden und Weitsprung, dazu kam ein erster Rang über 100 Meter Hürden. Der junge Sportler liess sich nebenbei als Coach ausbilden und darf nun im Turnverein Kloten als Hilfsleiter wirken.

Ebenfalls mehrere Podestplätze erreichten die Mitglieder des Karate-Club Dojo 18. Vor 20 Jahren gründete Antonio Del Gaizo den Club. Regelmässig qualifizieren sich Mitglieder des Clubs in den beiden Disziplinen Kata und Kumite für Schweizermeisterschaften. Beim Kata müssen vorgegebene Figuren gezeigt werden, Kumite ist freier Kampf. Die junge Naiya Wohlgemuth erreichte in der U12-Kategorie den dritten Kumite-Rang und in diesem Jahr möchte sie Schweizermeisterin werden. Um dieses Ziel zu erreichen, trainiert sie drei bis vier Mal pro Woche.

Mit Feingefühl erreichte Walter Jurt den Schweizermeistertitel im Sportkegler-Team. Bei der Ehrung erklärte er das Geheimnis des Erfolgs: «Die acht- bis neun Kilogramm schweren Kugeln müssen beim Lauf zu den Kegeln rollen und nicht holpern. Und die Luftfeuchtigkeit im Saal hat einen grossen Einfluss auf den Lauf der Kugeln.» Zum letzten Mal standen die Veteranen des EHC Kloten auf der Bühne.

Sie erreichten an der Schweizermeisterschaft den ersten Rang. Nun möchten sie auf dem Höhepunkt abtreten. Myriam Lasry trifft mit der Luftpistole meistens ins Schwarze und hofft auf eine Aufnahme ins Nationalkader. Markus Rüger und Izeir Amzei erreichten Spitzenplätze im Pistolenschiessen. Alle Schützen schätzen die guten Trainingsbedingungen in der Schiessanlage Bettensee.

Ein Hauch Rio

Zum Schluss des von Franziska Kupper organisierten Anlasses übergab Stadtpräsident René Huber den Ehrenpreis der Stadt der Beachvolleyball-Spielerin Joana Heidrich. Die in Kloten aufgewachsene Sportlerin erreichte an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zusammen mit Nadine Zumkehr, den fünften Rang. Heidrich ruht auf den Lorbeeren nicht aus. Nächste Woche reist sie zum Training nach Florida, im Februar beginnen die ersten Wettkämpfe. Und sie freut sich bereits auf die nächsten Olympischen Spiele 2020 in Tokio. (Zürcher Unterländer)