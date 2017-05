Schwerkraft und Hitze getrotzt

Auch wenn das Sommerwetter so ziemlich jeden freut – die Turnerinnen und Turner, die sich am Wochenende auf dem Rasen des Breiti-Areals in Embrach versammelt hatten, wären über ein paar Grad Celsius weniger froh gewesen. Zum 13. Mal fanden die Regionalmeisterschaften GLZ (Region Glatt-, Limmattal und Stadt Zürich) statt. Etwa 500 Einzelturner und 30 Turnvereine mit rund 70 Vorführungen massen sich am Samstag und Sonntag in unterschiedlichen Kategorien im besten Wettkampfgeist.

Organisator des Breitensportevents war dieses Jahr der Turnverein Lufingen. Die rund 50 Aktivmitglieder sowie zusätzlichen Helfer – Ehrenmitglieder und Angehörige – sorgten für einen reibungslosen Ablauf samt Festwirtschaft und grossem Festzelt für die pro Tag rund 500 Besucher. Bei 30 Grad Celsius, die am Sonntag schon gegen Mittag erreicht wurden, auch nötig.

Besonnte Kunststücke

Doch für die teilnehmenden Hobbysportlerinnen und -sportler gab es während der Auftritte kein Entrinnen von der Sonne. Und man schlug sich tapfer. Nachdem am Samstag in acht verschiedenen Kategorien pro Geschlecht Einzelgeräteturnen bewertet wurde, fanden am Sonntag vom Morgen bis 16:30 Uhr Nachmittags durchgehend Vereinswettkämpfe in vier Grundkategorien statt: Geräteturnen, Team Aerobic, Fachtest Allround und Gymnastik, aus denen insgesamt in elf Kategorien Regionalmeistertitel vergeben wurden. Jedem Verein war es überlassen, bei welchen Kategorien er teilnehmen will.

Die Gastgeber zeigten unter anderem in der Kategorie Stufenbarren ihr Können. Schliesslich sind sie nicht erst seit dem letztjährigen Vizemeistertitel meistens vorne dabei – und das verpflichtet. Tanja Eder, die auch im OK war, gab zu: «Wenn man einmal gut ist, ergibt sich eine Dynamik, die den Erfolg weiterträgt. Die guten Turnerinnen üben die schwierigen Teile mit den Jüngeren, und es gibt einen Ansporn.»

Der Auftritt mit 26 grün gekleideten Frauen, welche die geschätzte Hälfte der fünfminütigen Auftrittszeit kopfüber straff wie Pfeile an den Barren schwerelos turnten, bewies es auch, wie zuvor der ihrer männlichen Kollegen. «Für das hier ist die Hitze heute absolut brutal», gab aber OK-Präsidentin Sandra Löffel zu. Die Bilanz liess sich aber sehen: In Stufenbarren erreichte TV Lufingen den ersten Rang, sowie je zwei Zweit- und Drittplätze bei anderen Kategorien.

Teamgeist nicht nur bei Saltos

Ebenfalls beliebt war die Kategorie Gerätekombination, bei dem Vereine Choreografien gleichzeitig an verschiedenen Geräten einstudiert haben. Der TV Regensdorf trat mit 28 Turnerinnen und Turnern mit einem Programm auf, für das hauptsächlich Oberturnerin Kim Heimgartner zuständig war. Die Saltos in der Luft und am Boden, Hebefiguren und ineinander verflochtene Bewegungen wurden untermalt von Musik wie «Crystallize» und «Freestyler». «Wie der Name Gerätekombination sagt, haben wir Sprung und Boden und so müssen diese Bereiche miteinander funktionieren», erklärte Heimgartner. Etwas vom Schwierigsten sei der Spicksalto, bei dem die Frau auf den Händen von Männern balanciert, während diese sie in die Luft werfen und die Turnerin nach einem Salto wieder landet. «Die Männer müssen ihr zu einem absolut sauberen Absprung verhelfen.»

Ansonsten sei bei dieser Kategorie auch die Synchronität entscheidend. Und auch in diesem Verein spornen die Besseren die Unerfahreneren an. «Die vielen Jungen, die wir dieses Jahr neu haben, haben sich sehr ins Zeug gelegt und die schwierigen Teile von den Kunstturnern übernommen.»

Und diese turnten ein hohes Niveau, denn auch ehemalige Nationalmannschaftsturner wie Christian Gegenschatz gehören zum Verein. Doch Heimgartner erkennt auch kleine Makel und gibt zu: «Was uns manchmal schwer fällt, ist die Präsentation, also das Lachen, weil wir so konzentriert sind.» Sehr gut sei der TV hingegen beim Reck. «Da sind wir an den Schweizermeisterschaften meistens im Final.» (Zürcher Unterländer)