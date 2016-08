Schwimmbadsanierungvor dem Parlament

Letztmals in den Jahren 1990/­1991 erlebte das Freibad der Stadt Bülach, das in den 50er-Jahren erbaut worden war, eine umfassende Sanierung. 2012 hat der Stadtrat dann entscheiden, die in die Jahre gekommene Badwassertechnik (1. Etappe) und die eigentlichen Schwimmbecken (2. Etappe) zu sanieren. Noch im selben Jahr wurde die erste Etappe abgeschlossen. Am übernächsten Montag, 5. September, gelangt nun die zweite Etappe zur Beratung ans Stadtparlament. Insgesamt wird ein Verpflichtungskredit von 1,3 Millionen Franken beantragt. Darin enthalten sind 410?000 Franken für die Auskleidung der Becken mit einer Folie. Auf die Entfernung der schwermetallhaltigen Farbanstriche wird gemäss Weisung verzichtet, dies «in Anbetracht der angespannten finanziellen Situation und der Feststellung in der Expertise, dass bei der weiteren Benützung des Bads keine Gefährdung besteht». Die potenziellen Kosten für die Entfernung der alten Farbe beziffert der Stadtrat mit 186000 Franken. Die Baumeisterarbeiten sind mit 270000 Franken veranschlagt, gut 90000 Franken sind an Honoraren eingeplant. Die knapp 170?000 Franken für die Badwassertechnik sind ebenso in der Aufstellung der Gesamtkosten aufgeführt wie die gut 140000 Franken, die der Stadtrat im Oktober 2015 für die Planungsarbeiten gesprochen hatte.

Schwimmen ab Juni 2017

Die Weisung datiert den geplanten Beginn der Arbeiten auf den 17. Oktober 2015. Die Eröffnung der sanierten Anlage fände dann Mitte Juni 2017 statt. Dieser Zeitplan könne allerdings nur eingehalten werden, falls der Kreditantrag am 5. September verabschiedet werde. «Wird der Antrag im Oktober oder später behandelt, können 2016 keine Arbeiten mehr ausgeführt werden», schreibt der Stadtrat. «Ein Arbeitsbeginn im Winter 2016/­2017 hätte zur Folge, dass das Freibad nicht mehr vor August 2017 geöffnet werden könnte und die Ausführung um ein Jahr verschoben werden müsste.»

Müller für Lauber ab Oktober

Die Zusammensetzung des Bülacher Parlaments wird per Oktober bei den Grünliberalen geändert: Wie der Stadtrat gestern mitteilte, hat er für den per 30. September 2016 zurücktretenden Dominique Lauber (GLP) Andreas Müller gewählt. Lauber war seit 2014 im Gemeinderat.

Die Sitzung des Gemeinderats ist öffentlich. Sie findet am Montag, 5. September, um 19 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus in Bülach statt. www.buelach.ch. (lm)