Sie nimmt Abschied von ihrem «Laden im Laden»

Heute Samstag arbeitet sie zum letzten Mal in ihrem geliebten «Laden im Laden», wie Iris Galimberti die Früchte- und Gemüseabteilung im Coop Megastore in Bachenbülach liebevoll nennt. Zum letzten Mal wird sie die schön präsentierten Frischprodukte auf ihre Qualität überprüfen, wird organisieren, delegieren und Kundenfragen beantworten. Jede Frucht und jedes Gemüse kennt die Rayonleiterin genau.

«Für die Festtage empfehle ich den Kunden exotische Früchte, welche jetzt Saison haben: Mango, Papaya oder Ananas, in Schnitze geschnitten oder als Fruchtsalat zubereitet», sagt sie.Die Liebe zu diesen Produkten ist deutlich spürbar. «Ich mag die Vielfalt der Farben und der Gerüche.» Die Oberglatterin verabschiedet sich von ihrem Team mit gemischten Gefühlen. «Ich hatte viele schöne, aber auch strenge Zeiten.» Die letzten Tage seien für sie ein steter Wechsel zwischen Hoch und Tiefs gewesen. «Heute, an meinem letzten Arbeitstag, sind die Emotionen schon sehr stark.»

Zu viel Papayas, zu wenig Salat

Iris Galimberti hat immer im Verkauf gearbeitet, übernahm in der damaligen Waro schon bald das Ressort Früchte und Gemüse und wurde vor 13 Jahren von Coop übernommen. «Mein Arbeitsplatz war 35 Jahre lang in diesem Gebäude.» Früher sei es oft stressiger gewesen, vor allem an den Wochenenden. Belastbar müsse man sein in dieser Funktion, offen für Neues, interessiert an Menschen.

«Auch Meinungsverschiedenheiten gehörten zum Alltag», erzählt die Mutter von drei erwachsenen Kindern. «Ich hoffe, ich konnte viel von meinem Wissen weitergeben, auch an meine Lernenden.» Mit einem Schmunzeln im Gesicht erzählt die Rayonleiterin von 74 Papayas, welche sich erst nicht verkaufen liessen. «Dank Exotentragtasche gingen alle 74 doch noch weg.» Und als sie einst krankheitshalber an Ostern nicht vor Ort war, ging der Salat aus. «Da kam ein Telefon von meinem Chef. Er wollte wissen, wo er sofort Salat auftreiben könne.» Galimberti erwies sich als Retterin in der Not – der Chef kaufte direkt beim Bauern ein.

Auch an die 22 Kisten frischer Erdbeeren, die im Lager aus dem Wagen fielen und überall auf dem Erdboden verstreut herumlagen, erinnert sie sich. Das verursachte viel Arbeit – schönere Erinnerungen sind daher die vielen Komplimente seitens der Kunden, welche sich über die schön präsentierte Abteilung gefreut haben. «Das alles werde ich vermissen.»

Italienreisen und Enkel hüten

Geschäftsführer Daniel Manser lässt seine Rayonleiterin ungern gehen. «Iris Galimberti hat ein unglaubliches Knowhow, das ich bis zur letzten Stunde gerne nutze. Sie ist eine Persönlichkeit und eine Respektperson.» Dass die beiden sich gut verstehen, spürt man. «Mein Chef und ich sind im Sternzeichen beide Krebs. Wir verstehen uns oft ohne Worte, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind», sagt Galimberti.

In Zukunft hat die Grossmutter von elf Enkelkindern im Alter zwischen 2 und 28 Jahren vermehrt Zeit, sich um das jüngste zu kümmern. Daneben geht es mit Mann Massimiliano wohl öfter in dessen Heimatland Italien. Und fürs Einkaufen im Coop Megastore wird Iris Galimberti etwas mehr Zeit brauchen als andere Kunden. «Sie ist jederzeit auf einen Kaffee willkommen», betont Daniel Manser.

(Zürcher Unterländer)