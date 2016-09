Sie sucht den offenen Dialog, ohne dabei Traditionen zu vergessen

Der Gottesdienst zum Erntedanktfest vom letzten Sonntag war für die Kirchgänger der reformierten Kirchgemeinde Bülach etwas Besonders – er war gleichzeitig der Einsetzungsgottesdienst ihrer neuen Pfarrerin. Eva Caspers wechselte nach 18 Jahren Tätigkeit in der reformierten Kirchgemeinde Regensdorf bereits im August nach Bülach. Der Gottesdienst vom Sonntag gab der 45-jährigen Stadlerin die Gelegenheit, nun offiziell viele ihrer neuen Kirchgemeindemitglieder kennenlernen.

Eva Caspers, Reformierte Pfarrerin in Bülach

«Es war eine berührende und schöne Feier», sagte Caspers. «Besonders geschätzt habe ich den Apéro, bei dem ich mit den Leuten ins Gespräch kam. Dabei erhielt ich jede Menge guter Wünsche und konnte spüren, dass viele sich freuen, dass ich da bin.»So sei es ihr übrigens von Anfang an in Bülach gegangen. «Ich fühle mich sehr willkommen. Das ist ein sehr ermutigender Start.»

Seelsorge breit gefasst

Eva Caspers übernahm die Teilzeitstelle in Bülach aus mehreren Gründen. Zudem hatte die zweifache Mutter den Eindruck, jetzt in der Mitte ihrer beruflichen sei der Zeitpunkt gut für einen Neuanfang. Ein Schwerpunkt von Caspers Stelle in Bülach liegt bei der Seniorenbetreuung, wo die Seelsorge einen wichtigen Teil einnimmt. Dies im Gegensatz zu ihrer früheren Aufgabe in Regensdorf: «Dort war ich verantwortlich für Angebote für Kinder und Familien. Es war eine Aufgabe, die mit sehr viel Organisation verbunden war.» Vor fünf Jahren bildete sich Eva Caspers in der Seelsorge weiter und freut sich, dass diese Tätigkeit nun mehr im Vordergrund ist.

Seelsorge benötigen aber nicht nur ältere Menschen. «Oft sind es Leute, die fest im Leben stehen und ein Gespräch suchen, aber auch solche, die vielleicht an den Rand der Gesellschaft geraten sind.» Und neben den Gesprächen gehe es manchmal auch um ganz praktische Dinge, wie die Begleitung auf ein Amt oder Hilfe bei der Möbelanschaffung, wenn jemand vorher «auf der Strasse gelebt hat». Die Kirche zeichne sich dadurch aus, dass sie Menschen ganzheitlich begleiten können, betont Caspers.

Offenheit und Tradition

Und nicht zuletzt war für die neue Pfarrerin die Stadt Bülach selbst ein schöner Grund für den Wechsel: «Es ist eine schöne Stadt, die mir schon immer sehr lieb war. Ich habe meine Kantonschulzeit hier gehabt und war ihr immer verbunden.»

Vor jedem Neuanfang steht aber auch ein Abschied, nämlich jener von der alten Kirchgemeinde in Regensdorf. Für Eva Caspers war der Abschiedsgottesdienst im Juli sehr emotional: «Es sind sehr viele Beziehungen und Freundschaften entstanden. Ganz besonders schön für mich war deshalb, dass letzten Sonntag manche Menschen aus Regensdorf nach Bülach gekommen sind und mich so in meinem Übergang begleitet haben.»

Selbst die Tochter eines Pfarrers konnte sich Caspers in ihrer Jugend nicht vorstellen, auch einmal Pfarrerin zu werden. «Der Beruf war für mich von meinem Vater sozusagen besetzt.» Da sie sich aber durchaus für theologische Themen interessierte, studierte sie Theologie an der Universität Zürich. «Ich wuchs in das hinein.»

Unterdessen hält sie ihren Beruf für den besten überhaupt: «Es ist jeden Tag anders. Jedes Leben, mit dem man in Kontakt kommt und sich beschäftigt, ist anders. Und natürlich ist die Nähe zu den Menschen besonders.»

Die Beziehung zu Menschen sieht Bülachs neue Pfarrerein ohnehin als einen zentralen Punkt ihrer Arbeit: «Mir ist die Kirche als ein gastfreundlicher Ort sehr wichtig. Dabei bin ich als Pfarrerin nicht die alleinige Gastgeberin. Das können genauso andere Kirchmitglieder wiederum für andere sein», sagt sie. Ein Ort, an dem man sich treffe, um ein stückweit auch das Leben mit anderen zu teilen und auch das, was jeden beschäftige. Da habe die Kirche einen wichtigen Platz in der Welt. «Die Kirche soll im offenen Dialog mit der Gesellschaft sein, aber gleichzeitig auch ihre Traditionen sorgfältig pflegen», findet Caspers.

«Gerade bei der Gestaltung der Gottesdienste liegt es mir auch am Herzen, dass eine gewisse Form, Ruhe und Würde vorhanden ist. Das ist etwas, was den Menschen Halt gibt.»

(Zürcher Unterländer)