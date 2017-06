Silvia Pfister macht aus Gärten Kunstwerke

Während die Natur draussen aus dem Vollen schöpft, spriesst, grünt und blüht es seit Samstag auch in der Schüür, im Herzen der Bülacher Altstadt. «Bin im Garten» nennt Silvia Pfister die Ausstellung ihrer gestalterischen Arbeiten, welche neben ihrer Tätig­keit als wissenschaftliche Illu­stratorin entstanden sind. Der Titel sei auch eine Hommage an ihre Mutter sowie ihre beiden Grossmütter. Sie sind ebenfalls passionierte Hobbygärtnerinnen. 21 Werke in Aquarell, Tusche, Öl und Stift bis hin zu kleinen Gipsreliefs zeigen die florale Vielfalt in Farbe und Form: vom filigranen Gewächs bis hin zum wuchernden Chaos. «Leidenschaft für Beobachtungen, gestalterische Fragestellungen und die Suche nach Umsetzungsmöglichkeiten», beschreibt die 41-jährige Bülacherin ihre Motivation. Welchen Raum für Interpretationen ihre Kunst dem Betrachter bietet, zeigte sich an der Vernissage im Gespräch mit der Zürcher Chorleiterin und Künstlerin Ines Bauer. Rund 40 Besucher folgten ­interessiert den Gedankenspielen und -sprüngen der eloquenten Fragestellerin.

Raus aus dem Atelier

Silvia ist das lateinische Wort für Waldfrau. Dass Pfister die Liebe zur Natur bereits im Namen trägt, liess Bauer bei Betrachtung zweier Bilder wissen, auf denen «das Licht zwischen Birkenstämmen auf den Boden tropft». Gemalt wurden die farbintensiven Szenen nicht im Grünen oder ab Foto, sondern aus der reinen Erinnerung. Aus dem Wald als Ort des Unbewussten, Heimlichen, manchmal auch Unheimlichen hätte Pfister den Schritt ins Offene gewagt.

Etliche Anstösse habe die gelernte Schriftenmalerin, die ein Designstudium an der Zürcher Hochschule der Künste absolvierte, bis zur Ausstellung gebraucht. «Zeichnen und Malen botanischer Motive war für mich Mediation», sagt Silvia Pfister. Für sich selbst und allenfalls als Kartengruss schuf sie ab dem Jahr 2013 «Gartenstücke» im Postkartenformat. 300 dieser auf Papier gebannten Momente inner- und ausserhalb des eigenen Gartenzauns hat sie für die Ausstellung zu einem zweiteiligen Kunstwerk arrangiert.

Täglich vor Ort

Im Kontrast zu den Miniaturen sind vier grossformatige Selbstporträts betitelt mit Schauen, ­Suchen, Finden und Sein ausgestellt. «Dass ich mich immer wieder selbst als Modell eingeschlichen habe», erklärte Silvia Pfister, «sehe ich auch als Frage meiner persönlichen Stand­ort­be­stim­mung.» Die mit ihrer Part­ne­rin im einstigen Elternhaus woh­nen­de und arbeitende Künstlerin ist inzwischen freischaffend für Magazine und kleinere Auftraggeber tätig. Gelegentlich lässt sie sich für die Gestaltung von Firmenlogos oder Bühnenbildern anfragen. Bis zum Ende der Ausstellung am Sonntag wird sie täglich von 10 bis 19 Uhr anwesend sein.



Ausstellung «Bin im Garten» von Silvia Pfister: bis 25. Juni in der Schüür, Brunngasse 5, Bülach. ­Täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. www.schuer-buelach.ch. (Zürcher Unterländer)