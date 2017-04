Sina singt am Klotener Stadtfest

Zum Auftakt in den Festival-sommer müssen Unter­länder Musikfans nicht weit reisen. Das diesjährige Stadtfest von Kloten bietet von Freitag, 30. Juni, bis am Sonntag, 2. Juli, ein reich befrach­tetes Unterhaltungsprogramm mit etlichen Live­bands auf der grossen Eventbühne in der Stadtmitte.

Gemäss Ankündigung der Stadtfest-Organisatoren werden an den drei Tagen über ein Dutzend Auftritte von Solokünstlern, Bands und Orchestern zu bestaunen sein.

Der grosse Headliner des Klotener Stadtfests 2017 wird am Samstagabend Sina sein. Sie ist eine feste Grösse in der Schweizer Mundartrockszene, was sie bereits auf 11 Alben bewiesen hat. Dafür hat die Walliserin 9 Gold- und 2 Platinauszeichnungen erhalten sowie mehrere Top-Ten-Chartplatzierungen erreicht. Mit ihren bekannten Hits wie «Där Sohn vom Pfarrär», «Wänn nit jetzt wänn dä» oder «Immär und ewig» ist sie seit 1994 als Musikerin mit dem unverwechselbaren Dialekt bei Alt und Jung beliebt.

Von Big Band bis Gugge alles

Am Klotener Stadtfest werden nebst Sina vor allem regio­nale Bands und Künstler auf der ­Bühne stehen. Der erste Stadtfesttag beginnt ganz traditionell mit einem Konzert der Stadtmusik Kloten, gefolgt von einem Auftritt der Swiss-Band. Danach geht es rockig weiter mit den Mose Head Pilots und Cloverleaf. Letztere dürfen bereits auf 17 Jahre Banderfahrung zurückblicken.

Der Samstag startet rockig und poppig mit der Coverband Basement 25. Nach einem zweistün­digen Set der Gruppe dürfen sich die Besucher gleich auf die ­nächste Band freuen. Unter dem Namen Hard2Handle wird eine 9-köpfige Formation mit sattem Soul und Funk Sound – von Blues Brothers und James Brown bis hin zu Amy Winehouse – am Start sein. Auch nicht fehlen darf ein Konzert der Stadtjugendmusik Kloten, die eine Stunde lang ihr Bestes zeigen wird.

Weiter geht es danach mit der Klotener Jason Boon Big Band, welche sich seit über 10 Jahren mit viel Herzblut dem Jazz, Funk und Pop widmet. Aus der Region, aber über­regio­nal bekannt ist sodann die Rhythm ’n’ Brass Band. Der Sonn­­tag beginnt mit dem Handharmonika-Orchester Kloten tra­ditio­nell. Dann wird der junge Bülacher Fabian Moor sein musikalisches Talent unter Beweis stellen, bevor Zebrano mit San­tana-Sounds auftreten wird. Der musikalische Schlusspunkt auf der Hauptbühne gehört der Guggenmusik Chlüppliseck Chloote.

Nach den Konzerten werden die Stadtfest-DJs auf­legen und somit bis in die Nacht hin­ein für Partystimmung sorgen.