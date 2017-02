Skilager sind weiterhin beliebt

Die Sportferien stehen im Unterland vor der Türe und damit auch die Skilager. Letztere erfreuen sich im Unterland nach wie vor grosser Beliebtheit. Die Bülacher Primarschule führt dieses Jahr gleich drei Lager durch, um die 123 angemeldeten Kinder auch unterbringen zu können. Die Reise geht nach Bivio, Churwalden und Stoss (SZ). Laut Bettina Pangerc von der Schulverwaltung hätten vor fünf Jahren zwar noch 150 Schüler am Schneesportlager teilgenommen. In den letzten beiden Jahren hätte sich die Anzahl Anmeldungen aber wieder stabilisiert.

Auch in Regensdorf findet der Schneesport bei den Schulkindern weiterhin Anklang. Führte früher nur ein Schulhaus ein Skilager durch, organisieren heute zwei Schuleinheiten ein gemeinsames Lager. 60 Kinder haben sich dieses Jahr für den Schneespass in der Lenzerheide angemeldet.

Lager auch in kleinen Schulen

Aus der Niederhasler Primarschule werden dieses Jahr 55 Kinder der vierten bis sechsten Klasse die Skipisten in Parpan unsicher machen. Der Elternbeitrag für das Lager beträgt laut René Bosshard, Leiter der Schulverwaltung, 450 Franken. Einen Beitrag in etwa derselben Höhe wird auch von der Gemeinde beigesteuert.

Doch nicht nur in grossen Gemeinden gelingt es, ein Lager auf die Beine zu stellen. Auch in Oberembrach mit gut 1000 Einwohnern organisiert die Primarschule weiterhin ein Skilager. 24 Kinder machen sich in den Sportferien auf in die Flumserberge.

Ebenfalls ungebrochen ist die Nachfrage nach dem Skilager an der Kantonsschule Zürcher Unterland. So führt die Kanti drei normale Skilager und ein Tourenlager durch. Rund 125 Schüler nehmen teil. «Die Skilager sind immer noch voll, allerdings werden die Wartelisten kürzer», sagt Sportlehrer Raphael Sprenger. Und der Turnlehrer stellt einen weiteren Trend fest: «Skifahren ist wieder viel beliebter als Snowboarden.»

Rückgang gestoppt

Trotz den vollen Unterländer Skilagern ist es für die Bergbahnen aber weiterhin eine Herausforderung, genügend Jugendliche für Schneesport zu begeistern. «Der starke Franken schreckt viele Gäste aus dem Ausland ab», erklärt Andreas Keller, Mediensprecher der Schweizer Bergbahnen. Deshalb sei es enorm wichtig, dass man die Schweizer Jugend für das Skifahren und Snowboarden begeistern könne. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit dem Bund und weiteren Verbänden die Initiative Go Snow lanciert, welche Schneesporttage und -lager organisiert und unterstützt. Gemäss der «NZZ» konnte der Rückgang der Schneesportlager landesweit zumindest gestoppt werden. Zuvor sei die Anzahl Lager in der Schweiz zwischen den Jahren 2009 und 2014 von 2700 auf 2000 gesunken. ()