Skyguide steigert Betriebsergebnis um 15,7 Prozent

Im Jahr 2016 verzeichnete Skyguide eine erneute Verkehrszunahme von 1,8 Prozent. Insgesamt kontrollierte das Unternehmen 1,2 Millionen Flüge. Ein tiefer Ölpreis und eine verbesserte Wirtschaftsleistung in der Eurozone hätten dieses Wachstum bewirkt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Entsprechend erhöhte sich der Umsatz um 1 Prozent auf 455 Millionen Franken. Der Betriebsaufwand hingegen stagnierte mit 422,4 Millionen auf Vorjahresniveau. Skyguide konnte ausserdem im vergangenen Jahr die Streckenfluggebühren um 4,4 und die Anfluggebühren auf den Landesflughäfen Genf und Zürich um 5,5 Prozent senken.

Mit 1500 Mitarbeitern sorgt Skyguide an 14 Standorten für die Flugsicherung in der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Genf und befindet sich im Mehrheitsbesitz des Bundes. (mcp/sda)