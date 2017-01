Sofia und Noah sind die beliebtesten Namen

Die beliebtesten Vornamen 2016 für Neugeborene am Spital Bülach sind keine Unbekannten. Sofia belegte bereits 2014 und 2015 Spitzenplätze. Diesmal wurde der Name, der «Tugend» oder «göttliche Weisheit» bedeutet, gleich neunmal vergeben und führt damit die Hitliste der Mädchennamen an. Auf Platz zwei lagen Leonie und Mia mit je acht Nennungen, auf Platz drei Alina, Elin und Lia mit je sieben Nennungen.

Seit Jahren ist auch Noah bei den frischgebackenen Eltern im Spital Bülach äusserst populär. 2013 und 2014 lag der Name bereits auf Platz 2. Diesmal schaffte es der biblische Name, der auf Hebräisch «Trost» oder «Ruhe schaffen» bedeutet, mit ganzen acht Nennungen auf den ersten Platz. Am zweithäufigsten gewählt wurden Diego und Leon. Je sieben Buben erhielten diesen Namen. Auf Platz drei rangieren mit je sechs Nennungen Levi, Liam, Levin, Lio und Luca.

Viele kleine Löwen unterwegs

Fasst man alle Varianten eines Namens zusammen, so ergibt sich ein etwas anderes Bild. Dann wäre mit 24 Nennungen Leonie auf Platz eins mit den Varianten Leona, Léonie, Lia, Lyah. Auf Platz zwei kommt Helena. Die griechische Göttin wurde mit den Varianten Elin, Ellin, Elina, Ellen, Elena, Lena und Leni ganze 22-mal gewählt. Sofia (Sofie, Sophia, Sophie) und Maria (Mia, Mara, Marie) teilen sich mit je 16 Nennungen Platz drei.

Auch bei den Buben sieht die Hitliste anders aus, wenn man die Varianten zusammenfasst. Hier übernehmen dann die kleinen Löwen die Führung. Ganze 22- mal wurde Leo mit seinen Nebenformen Leon, Leonis, Linard, Lio, Lionel und Leonit gewählt. Johan belegt Platz zwei mit 15 Nennungen. Obschon niemand der Eltern die etwas altertümlich klingende Grundform für das Neugeborene gewählt hat. Beliebt waren hingegen die Abwandlungen Jan,

Gianluca, Gian, Yanis, Yannick, Yanick, Jannis und Jann. Auf Platz drei rangiert Alexander mit den Nebenformen Alex, Sandro, Alexej, Allesandro und Alessio. Insgesamt 14 Eltern haben sich dafür entschieden. Ob sie hoffen, dass ihr Baby auch einmal den Beinamen «der Grosse» erhält?

Kein Baby heisst Peter

Klar ist zumindest eines: Unterländer Eltern mögen es kurz und international, sei es griechisch wie eben bei Sofia, nordisch wie bei Elin, spanisch wie bei Diego, russisch-jüdisch oder althochdeutsch – hier gibt es wohl mehrere Möglichkeiten – wie bei Levin, der entweder von Levi oder Liebwin abstammt, gälisch wie bei Liam, die in Irland gebräuchliche Abkürzung von William oder italienisch wie Luca.

Fast komplett fehlen dafür die traditionellen Schweizer Namen. Kein einziges Baby, das letztes Jahr zur Welt kam, trug etwa den Namen Peter, Hans, Walter, Werner, Ruth, Verena, Ursula oder Elisabeth, alles Namen, die 1950 zuoberst auf der Hitliste der Schweizer standen. Ein paar wenige klassische Namen liessen sich aber dennoch finden. So erhielt in Bülach jeweils ein Kind den Namen Paul, Konstantin oder Arthur. Ebenso findet man eine Charlotte. Ob hier das Royal-Baby eine Rolle gespielt hat, bleibt offen. (Zürcher Unterländer)