Solaranlage ist günstiger als budgetiert

Seit gut einem Jahr ist die Photovoltaikanlage auf dem Werk- und Feuerwehrgebäude sowie auf dem Dach der Entsorgungsstelle in Betrieb. Gemäss Angaben auf der Website der Gemeinde, die laufend aktualisiert werden, produzierten die beiden Anlagen zusammen bis dato rund 263 000 Kilowattstunden. So konnten durch den Betrieb der Solaranlage Emissionen von rund 184 Tonnen CO2 vermieden werden.

Die vor dem Bau der Anlage prognostizierte Jahresproduktion von 180 000 Kilowattstunden dürfte damit erreicht worden sein. Damit produziert Hochfelden die Hälfte des gemeindeeigenen Strombedarfs.

Vor ziemlich genau zwei Jahren, am 17. Juni 2015, hiessen die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung einen Kredit von knapp 350 000 Franken für die Teilanlage auf dem Werk- und Feuerwehrgebäude und einen Kredit von 138 000 Franken für die Teilanlage auf der Entsorgungsstelle. Gesamthaft also 485 000 Franken. Im Verlauf der Bauarbeiten zeigte sich, dass der Kostenteiler sich etwas verschieben würde. Die Gesamtkosten blieben jedoch unter dem Voranschlag.

Protokolle publizieren

An der Gemeindeversammlung von Mittwoch wird den Stimmberechtigten nun die Bauabrechnung vorgelegt. Diese schliesst um rund 11 Prozent tiefer ab als vorgesehen. Statt 485 000 Franken kam die Gesamtanlage auf 434 000 Franken zu stehen – also knapp 52 000 Franken günstiger. «Dieses für die Gemeinde sehr gute Ergebnis konnte durch günstige Arbeitsvergaben erzielt werden. Am Projekt und dessen Leistungsfähigkeit mussten keine Abstriche gemacht werden», schreibt der Gemeinderat in der Weisung zur GV.

Im Weiteren werden den Stimmberechtigten auch die Jahresrechnungen der politischen und der Primarschulgemeinde zur Genehmigung vorgelegt. Auf der Traktandenliste der Schule stehen auch Informationen zum Ausbau der Heilpädagogischen Schule Winkel (HPS), worüber am 24. September an der Urne abgestimmt wird.

Die Protokolle der Gemeindeversammlungen werden künftig auf der Website der Gemeinde publiziert. Dies hat der Gemeinderat entschieden, nachdem der Stimmberechtigte Ruedi Keller in einer Anfrage offiziell darum ersucht hatte (der ZU berichtete). Die entsprechende Antwort wird an der Versammlung von der Behörde vorgelesen. (Zürcher Unterländer)