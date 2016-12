Sozialabteilung zieht Bilanz

Seit November 2015 wurden bei der Stadt Opfikon Inkassomassnahmen zur Rückerstattung aus unrechtmässigem respektive rechtmässigem Sozialhilfebezug intensiviert. Wie die Sozialabteilkung in einer Mitteilung schreibt, wurde hierzu per Dezember 2016 ein zweiter Zwischenbericht erstellt. Dieser zeigt auf, dass seit November 2015 Rückerstattungen von rund 56 000 Franken verbucht werden konnten. Allerdings bestehe per Dezember 2016 bei 122 Fällen eine offene Forderungssumme von insgesamt 536 000 Franken.

Gemäss Mitteilung konnte mit den meisten Schuldnern Abzahlungsvereinbarungen getroffen werden. In 32 Fällen mussten Betreibungen in der Höhe von rund 147 000 Franken eingeleitet werden. Weitere 24 Fälle mit einer Forderungssumme von etwa 38 000 Franken konnten erledigt werden. Gleichzeitig mussten rund 90 000 Franken aufgrund von Uneinbringlichkeit – wenn sich beispielsweise der Schuldner ins Ausland abgemeldet hat – abgeschrieben werden.

Tieferer Wert als 2015

Zum Vergleich: Per Stichtag 1. September 2015 meldete die Stadt Opfikon, dass sich die offenen Forderungen aus unrechtmässigem Sozialhilfebezug auf rund 677 000 Franken. Die damaligen Forderungen resultierten aus 136 Fällen. Davon konnten rund 27 000 Franken vereinnahmt werden. Neben Betreibungen wurden teilweise Abzahlungsvereinbarungen getroffen. Gleichzeitig mussten 38 000 Franken wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.

Rechtmässig erhaltene Gelder können nur zurückgefordert werden, wenn der Bezüger inzwischen in günstigen Verhältnissen lebt und das steuerbare Einkommen gewisse Limiten übersteigt. Diese betragen für Alleinstehende 120 000 Franken, für Verheiratete 180 000 Franken, der Zuschlag pro Kind beträgt 20 000 Franken. Laut Mitteilung übersteige keiner der 1442 geprüften Fälle diese Grenze. (Zürcher Unterländer)