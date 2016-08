Sparsäuli zur Unterstützung von Minenopfern

Wagenknattern durchbricht die Stille in dem abgeschiedenen kambodschanischen Dorf nahe Kampong Speu. Kinder springen ihm aufgeregt hinterher; ein Auto ist in dieser Siedlung ohne fliessend Wasser, Strom oder öffentlichem Verkehr eine Seltenheit.Nicht alle Bewohner haben jedoch die Möglichkeit, sich unbeschwert und ohne Probleme zu bewegen und für genau diese kommt regelmässig jener Sanitätswagen vorbei. Obschon das Ende des Vietnamkrieg nun schon 41 Jahre zurückliegt, ist sein Erbe für viele noch tagtäglich spürbar. 560 km2 der Landfläche sind nach wie vor minenverseucht und 36 000 der 15 Millionen Einwohner besitzen einen amputierten Körperteil.

Um ihren Alltag bewältigen zu können, benötigen zwei Drittel dieser Opfer eine Prothese, die bei Kindern halbjährlich und bei Erwachsenen alle drei Jahre ersetzt werden muss. Dies ist besonders in einem Land wie Kambodscha essentiell, in dem weder eine Krankenkasse oder Grundversorgung, noch rollstuhlgängige Strassen existieren.

Um den Opfern von Personenminen und Blindgängern dennoch ein menschenwürdiges und selbstständiges Leben zu ermöglichen, setzt sich die Stiftung mine-ex in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz für diese ein. Sie wurde im Jahre 1995 von Mitgliedern des Rotary Club Burgdorf gegründet, gemäss dem Bestreben der Rotarier, überall in der Welt humanitäre Hilfe zu leisten. Heute ist die Stiftung in Kambodscha und Afghanistan aktiv und stellt dem Roten Kreuz neben ehrenamtlicher Hilfe jährlich 800 000 Franken zur Verfolgung dieser Ziele zur Verfügung. Neben der direkten Hilfe für Minenopfer, fördert sie auch die Ausbildung von Prothesenmacher und setzt sich für ein Verbot von Personenminen und Streumunition ein.

Längerfristige Unterstützung

«Hilfe heisst nicht einfach, ich schenk dir was, sie sollte vernetzt geschehen und eine längerfristige Unterstützung sein.», bringt Reinhold Meier, Mitglied des Stiftungsrates von mine-ex, die Idee auf den Punkt. Während eines zwanzigminütigen Vortrages in der Wirtschaft zum Doktorhaus in Wallisellen, versuchte er den Mitgliedern des Rotary Clubs Zürich Glatttal das Projekt näherzubringen.

Er zeigte Beispiele, die ihm besonders nahegingen; ein 21jähriges Mädchen, das ohne Prothese den Weg in die Stadt an die Universität nicht hätte bewältigen und somit nicht hätte studieren können. Oder ein junger Mann, der dank einer Beinprothese seinen Beruf als Lehrer weiter ausüben konnte. Trotz dieser Erfolgserlebnisse müsse man realistisch bleiben, meint Meier. Obschon mine-ex sich gerne stärker für die Räumung der Minen eingesetzt hätte, würde dies durch den Staat und die vorherrschende Korruption stark blockiert.

Um mine-ex noch besser zu unterstützen, wird der diesjährige Rotary Tag zugunsten von mine-ex stattfinden (siehe Kasten). Mitte März bekam jeder Club des Rotary Distriktes 2000, der die Ostschweiz, Graubünden und Lichtenstein umfasst, ein blaues Sparschwein. Das Ziel ist es, dass diese bis zum Rotary Tag am 10. September gefüllt werden durch Privatspenden und Benefizveranstaltungen. Auch am Tag selber werden fleissig Spenden gesammelt; so werden zum Beispiel die zwanzig Franken für eine Wurst mit Brot und Getränk an mine-ex gespendet. (Zürcher Unterländer)