Spieler des FC Bülach nach Verkehrsunfall verletzt

Kurz vor 21.00 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto von Bülach auf der Winterthurerstrasse Richtung Eschenmosen. Nach einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen eines 20 Jahre alten Mannes. Durch den heftigen Aufprall erlitten der 20-Jährige sowie seine beiden 19 und 24 Jahre alten Mitfahrer leichte bis mittelschwere Verletzungen. Bei den drei jungen Männern handelt es sich um Spieler der 1. Mannschaft des FC Bülach. Auf der Facebookseite des Vereins stellen sie zwei Bilder aus dem Spital online. Den Spielern Ramon, Nick und Fabio gehe es der Situation entsprechend in Ordnung. Sie würden sich aber noch in den jeweiligen Spitälern Bülach und Zürich befinden. Dutzende Fans teilen ihre Genesungswünsche in den Kommentarfeldern mit.

Nach der Erstversorgung durch einen Notfallarzt wurden die verletzten Personen durch einen Helikopter und zwei Ambulanzfahrzeuge in umliegende Spitäler gebracht.

Wegen des Unfalls musste die Winterthurerstrasse zwischen Bülach und Eschenmosen während rund drei Stunden gesperrt werden.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (red/Kantonspolizei Zürich)