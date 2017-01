Spital Bülach verpasst Baby-Rekord nur knapp

Am meisten Kinder bescherte es der Bülacher Geburtenklinik letz­tes Jahr in den Sommermonaten. So kamen im Juli 145 und im August 143 Kinder zur Welt. Aber auch der Wintermonat ­Dezember kann mit 143 Geburten mit der heissen Jahreszeit mithalten. Am wenigsten schaute der Klapperstorch im Bülacher Spital im Juni vorbei. Nur 99 Babys brachte er in diesem Monat in die Klinik.

Frühgeburten wurden in Bülach letztes Jahr 81 festgestellt. In dieser Zahl ist der Monat Dezember aber noch nicht berücksichtigt. Mit total 1497 geborenen Kindern, davon 20 Zwillinge, schrammte das Spital Bülach 2016 nur knapp an einem neuen Rekord vorbei. Nur 2014 erblickten am Spital Bülach in der Vergangenheit mehr Kinder das Licht der Welt. 1517 Säuglinge waren es damals.

1500 Geburten als Richtwert

Über die letzten drei Jahre bewegte sich die Geburtenrate an der Bülacher Klinik jeweils konstant um die 1500. Diese Marke wurde von der kantonalen Gesundheitsdirektion auch als Zielgrösse vorgegeben, um der Bülacher Neonatologiestation einen definitiven Leistungsauftrag zu geben. Dieser wurde dem Spital 2015 erteilt. Zuvor gab es nur einen befristeten Auftrag vom Kanton.

In der Neonatologie ­werden Kinder behandelt, die aufgrund ihrer physiologischen Unreife, einer Anpassungs­störung oder eines Infektes an Atem- oder Kreislaufschwierigkeiten leiden, eine normale Körpertemperatur nicht halten können oder nicht gewöhnlich ernährt werden können. Dank des Regierungsratsentscheides von 2014 ist der Fortbestand der Neonatologie in Bülach gesichert.

Über 30 Hebammen am Werk

Auf der Geburtenabteilung des Spitals Bülach betreuen über 30 Hebammen sowie Studierende gemeinsam mit einem Team aus Gynäkologen, Anästhesisten und Kinderärzten die Mütter und Neugeborenen. (Zürcher Unterländer)