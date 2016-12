«Stadtbaumeister» tritt ab und packt in New York an

Er ist ein Klotener Original. Max Eberhard kennt man weit über die Grenzen der Flughafenstadt hinaus. «Ich bin auch immer gerne vorne hin gestanden», gibt der Gartenbau-Unternehmer, Politiker und langjährige Feuerwehrmann ohne Umschweife zu verstehen. So hielt er es in seinen 26 Jahren als Feuerwehrmitglied und auch danach während insgesamt fast 27 Jahren als Politiker. In den Kantonsrat nach Zürich oder gar nach Bern in den Nationalrat, das habe ihn nie gereizt. Kloten sei seine Stadt, da wolle er etwas bewegen. Das heisst aber nicht, dass ihn die weite Welt nicht interessiert. Noch bis Silvester ist er offiziell Mitglied der Klotener Stadregierung, dann soll Schluss sein – zumindest mit der Politik. «Ich persönlich höre ja nicht mit allem auf, aber als Stadtrat ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um abzutreten», sagt er, der seit dem 6. Februar 1994 ununterbrochen für die SVP in der Stadtregierung mitwirkte. Nach seinem Rücktritt geht es schon bald nach New York, um dort anzupacken. Im Stadtteil Queens werde er seiner Tochter beim Hausumbau helfen.

Entwicklung zur Kleinstadt mitbegleitet

Aber der Reihe nach: Max Eberhard gilt als «Macher», was niemand bestreitet, der ihn wenigstens ein bisschen kennt. Er ist übrigens nicht direkt mit den anderen bekannten Eberhards der Baufirma und den grün-gelben Lastwagen verwandt. Seine Linie stamme anders als seine Namensvetter ursprünglich aus dem Klotener Weiler Gerlisberg. In seiner Funktion als städtischer Bauvorsteher hat Max Eberhard ganz viele Entwicklungen in seinem Heimatort Kloten mitgestaltet, beeinflusst und in den letzten Jahren gar entscheidend geprägt. So wurde er zum eigentlichen «Stadtbaumeister». Kloten ist unter seiner Ägide von einem grossen Dorf mehr und mehr zu einer urbanen Kleinstadt geworden. Und seit wenigen Wochen gibt es mittendrin sogar einen ansehnlichen Stadtplatz. Damit ist es gelungen, Kloten ein schmuckes Zentrum zu geben.

Zum Abschied in Bestform

Kurz vor Weihnachten versammelten sich über 100 Weggefährten aus Politik, Verwaltung, Feuerwehr, Gewerbe sowie Familie und Freunde im Stadthaus. Darunter auch die Präsidenten von Opfikon, Wallisellen und Bassersdorf. Am eigenen Rücktrittsapéro zeigte sich der Gastgeber in Bestform. «Ich blicke eigentlich immer lieber vorwärts, zurückschauen ist nicht mein Ding.» Dennoch wagte Eberhard einen Blick zurück – und was für einen. Rund eine Stunde lang fesselte der 69-Jährige die Gäste mit einer Bilderpräsentation gespickt mit Selbstironie, ungekünstelt und sehr unterhaltsam. Viele staunten, schluckten und durften auch öfters mal herzhaft lachen. «Ich wollte eigentlich nicht in die Politik. Und wurde einfach ‹überschnurret›. Dabei sagten sie mir noch, dass ich eh nicht gewählt würde.» So wurde er 1978 eher unerwartet ins Parlament gewählt, von wo er sich allerdings schon nach vier Jahren wieder verabschiedete. «Ich wurde Pikettchef der Stützpunktfeuerwehr, hatte zwei kleine Kinder Zuhause und war gerade im Begriff mein Gartenbaugeschäft aufzubauen – das alles ging nicht mehr gleichzeitig», musste der damals 35-Jährige anfangs der Achtzigerjahre erkennen. Und dies, obwohl er noch nie viel Schlaf benötigt habe – «nachts hatte ich immer die besten Ideen».

Inspiration aus New York

Dass er 1994 dennoch auf Anhieb in den Stadtrat gewählt wurde und es bis heute ausgehalten hat, kann er sich im Grunde genommen selber nicht so genau erklären. «Ich bin dankbar, dass ich stets so politisieren konnte, wie ich selber auch wirklich bin.» Sich verstellen zu müssen, wäre für ihn nicht infrage gekommen. «Ich bin wohl nicht der typische SVP-Politiker und konnte mit Gesinnungpolitik nie viel anfangen.» Pragmatik war schon eher Max Eberhards Devise. «Knusperhäuschen», also alte, womöglich geschützte Bauernställe, mag er nicht besonders. «Ich wollte in Kloten schon immer lieber Neues ermöglichen, bauen und eine Stadt werden.» Die Besuche bei seiner Tochter in New York inspirierten ihn dabei besonders. Die gegen den Widerstand des Flughafens eingesetzte neue Bau- und Zonenordnung lasse in Kloten künftig doch noch etwas Stadtentwicklung und Wachstum zu. Hinter der dazu notwendigen Verdichtung innerhalb der heutigen Stadtgrenzen steht er aus Überzeugung.

Strapazierte Nerven

Die Geduld des Politikers Max Eberhard, der eigentlich lieber sofort anpackt, als lange zu debattieren, wurde aber öfters ausgereizt. «Vor allem als ich damals im Parlament sass, fragte ich mich manchmal schon, wieso wir denn jedes Geschäft so genau durchdiskutieren mussten, wenn der Stadtrat am Ende sowieso machte, was er wollte.» – Dass er zuletzt selber in diesem Gremium sass und ebenso gerne freie Hand gehabt hätte, sorgte für viel Gelächter unter den Apérogästen. Die Klotener wussten jedoch, was sie mit Max Eberhard als Stadtrat bekamen. Der Vollblut-Unternehmer war schon als oberster Feuerwehrmann gewissermassen ein «bunter Hund» mit seinen roten Helm. Diese farbliche Besonderheit liess er sich übrigens nicht nehmen, war er doch der einzige Feuerwehrkommandant im Kanton, der sich die Freiheit nahm und entgegen den Richtlinien einen feuerroten Helm leistete. «Wir Klotener machten schon immer, was wir wollten», scherzte Eberhard und erzählte in seiner lustigen und unvergleichlichen Art ganz trocken davon, wie er fast vergass das Parlament um Bewilligung eines Kredites zu fragen, als er für die Feuerwehr noch vor seiner Wahl in den Stadtrat einst kurzerhand ein millionenschweres Drehleiterfahrzeug bestellte. Parteikollege Heinzelmann, der anfangs der Neunzigerjahre schon im Stadtrat sass, sorgte sodann für Aufklärung und war kurz darauf auch Stapi-Kandidat des «Dreamteams» der SVP Kloten mit Eberhard und zusammen mit dem heutigen Stadtpräsidenten René Huber. Für den damaligen Wahlkampf 1994 posierten die drei jungen Politiker keck auf einem Plakat mit dem Werbespruch «Chloote zeerscht». «Wow» und «weisch no», tönte es im Raum.

Schlimmste Sitzung war 1998

Nebst vielen Erfolgen gab es aber auch Rückschläge für den umtriebigen «Macher». Eine seiner grössten Enttäuschungen erlebte er 1998, als er von «seinen» eigenen Gewerblern wegen der Linienführung der Glattalbahn auf der Steinackerstrasse scharf kritisiert wurde. «So zusammengestaucht wie damals wurde ich als Politiker sonst nie. Das war meine schlimmste Sitzung.» Inzwischen hat man sich längst auf die von ihm vorgeschlagene Linieführung der Glattalbahn durch Kloten geeinigt – leider zu spät, sagt Eberhard. So wendet die Bahn bei der Fracht, statt durch Kloten bis nach Bassersdorf zu fahren. Deshalb appelliert er auch an die Vernunft der Bassersdorfer, von wo er weiss, dass es gewisse Bedenken gibt gegen die Linienführung einer dereinst verlängerten Glattalbahn. «Die Bahn ist sehr wichtig. Sie schafft neue Investitionen und Arbeitsplätze bei uns.»

Happy End auf Stadtplatz

Seine wohl grösste Niederlage zog er 2008 ein, als sein erstes riesiges Stadtplatzprojekt für über 9 Millionen Franken buchstäblich aufs Dach bekam. Entgegen allen Parteiparolen und den allgemeinen Erwartungen stimmten die Klotener an der Urne klar gegen Eberhards Pläne für ein Platz mit gewelltem Betondach. «Wir waren noch nicht reif dafür», meint er rückblickend. «Diese Niederlage schmerzte mich sehr.» Aber Eberhard wäre nicht Eberhard, wenn er das persönlich genommen und aufgegeben hätte. Er hat ein neues, schlankeres Projekt ausarbeiten lassen und gewann damit prompt die zweite Stadtplatzabstimmung. Vor knapp zwei Monaten durfte er den inzwischen fertiggestellten Stadtplatz pünktlich zum Abschluss seiner Politikerkarriere noch selber einweihen. Und wer weiss, vielleicht kommt der unvergleichliche Klotener Stadtpolitiker bald zu besonderen Ehren. Am Apéro wurden nämlich bereits Stimmen laut, der neue Platz solle doch offiziell in «Max-Eberhard-Platz» umbenannt werden. (zuonline.ch)