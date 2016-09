Stadtrat erlässt Budget 2017 mit Eisfeld-Investition

Der Investitionsbedarf in Kloten ist gross. Das wird im gestern durch den Stadtrat verschickten Budget für 2017 schnell deutlich. «Weiterhin eine grosse Herausforderung für die Stadt» sei dies, heisst es in der offiziellen Mitteilung des Finanzvorstehers Mark Wisskirchen (EVP). Für die Jahre 2017 bis 2021 sind es insgesamt rund 118 Millionen Franken, welche die Stadtregierung von Kloten tätigen möchte.

Allein im nächsten Jahr budgetiert man 19,65 Millionen Franken, die vor allem in die Bereiche Bildung (12,78 Millionen), Gemeindestrassen (3,07 Millionen) sowie Sport (1,44 Millionen) fliessen sollen.

Die drei grössten Ausgabeposten betreffen zwei Schulhäuser und die Eisbahn. 7,5 Millionen Franken stellt der Stadtrat für die Innensanierung und Erweiterung des Schulhauses Feld bereit. Runde 5 Millionen Franken sollen für die Sanierung des Schulhauses Hinterwiden bereitgestellt werden. Beide Schulhäuser waren schon Thema im Stadtparlament, das die jeweiligen bau­lichen Erneuerungen und An­passungen bereits bewilligt hat.

Der drittgrösste Ausgabeposten von rund einer Million Franken, der für die Gesamtsanierung des Ausseneisfeldes am Schluefweg im neuen Budget erscheint, ist aller­dings noch nicht vom Parlament bewilligt worden. Im Gegenteil, hatte doch eine Motion gegen jeglichen Ausbau der Eisbahn am Schluefweg vonseiten der SVP-Fraktion zu gehässigen Debatten im Parlament geführt. Letztlich stellte sich die Motion jedoch als rechtlich un­zulässig heraus, wobei das Ansinnen des Stadtrates, einen Ausbau des Ausseneisfeldes in Betracht zu ziehen, weiterhin mit Argusaugen aus dem Parlament beobachtet wird. Ein Blick ins neue Budget zeigt, dass im Eisstadion weitere Ausgaben von 435?000 Franken für die Erneuerung der Bandenanlage geplant sind.

Grundsätzlich sieht die laufende Rechnung 2017 bei einem Aufwand von 175,8 Millionen Franken ein Defizit von 0,82 Millionen Franken vor. Per Ende 2017 würde das Klotener Eigenkapital somit rund 103 Millionen Franken betragen. Gegenüber dem Voranschlag 2016 rechnet der Stadtrat rund 4,5 Millionen Franken Mehraufwand. Die demografische Entwicklung führe dazu, dass die Aufwendungen im Sozialbereich (Sozialhilfe und Zusatzleistungen AHV/IV) weiterhin stark steigen würden. Ein Teil dieser Mehrkosten würde jedoch durch Rückerstattungen von Bund oder Kanton kompensiert, heisst es in der Mitteilung des Stadtrates weiter. Die im Vergleich zum Budget 2016 höher budgetierten Steuereinnahmen wird Kloten allerdings zu rund 70 Prozent in den kantonalen Finanzausgleich einzahlen müssen.

Kurzfristig die Ziele erreicht

Der Zeitpunkt der im Vorjahr prognostizierten Nettoschuld könne Kloten mit diesem Budget nochmals hinausschieben. Dies auch dank dem unerwartet guten Rechnungsergebnis 2015. Auch das «gering budgetierte» Minus für 2017 trage dazu bei. Die finanzpolitischen Ziele des Stadtrates könnten somit «mindestens kurzfristig» erfüllt werden, heisst es. Das Klotener Parlament wird voraussichtlich an seiner Sitzung vom 6. Dezember 2016 definitiv über den Voranschlag des Stadtrates sowie die Festlegung des Steuerfusses beraten. Der Stadtrat schlägt vor, diesen bei 105 Prozentpunkten zu belassen. (Zürcher Unterländer)