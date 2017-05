Stadtrat kontert zwei Petitionen

Die Beobachter-Stadt-Bülach (BSB) haben am 11. November 2016 zwei Petitionen eingereicht die keine Entschädigungen für Abgänge oder Überstunden beim Personal der Stadtverwaltung gefordert hatten. Der Stadtrat von Bülach hat die beiden Vorstösse inzwischen beantwortet. Wie er kürzlich mitteilte, können Abfindungen, die gemäss kantonalem Personalgesetz zu gewähren sind, nicht abgeschafft werden.

Gemäss entsprechendem Paragraf haben Angestellte Anspruch auf eine Abfindung, wenn ihre Arbeitsstelle durch den Arbeitgeber ohne das Verschulden der Angestellten aufgelöst wird. Die Stadt Bülach habe in den letzten Jahren nur in drei begründeten Fällen eine Abfindung gewährt, schreibt die Stadtregierung in ihren Ausführungen. Zur Forderung, dass für «höhere Kader» keine Überstunden zu entschädigen seien, schreibt der Stadtrat, dsas bereits heute keine Überzeit ausbezahlt werde.

«In Ausnahmefällen und nach jeweiliger Genehmigung durch den Stadtrat wird lediglich im Rahmen der Jahresarbeitszeit geleistete Mehrzeit ausbezahlt.» Diese Regelung komme aber nur dann zum tragen, wenn eine Kompensation aus betrieblichen Gründen nicht möglich sei. «Diese Praxis entspricht den geltenden Gesetz und wird auch in Zukunft so gehandhabt.» (Zürcher Unterländer)