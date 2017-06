Startschuss zur zweiten Bauphase an der Grenzstrasse

Baustellen In den Bezirken Bülach und Dielsdorf ist es ein knappes Dutzend an Abschnitten, auf denen derzeit saniert, neu gebaut oder auf denen Leitungen verlegt werden. 80 Millionen Franken steckt der Kanton jährlich in den Unterhalt seiner über 1300 Kilometer Staatsstrassen. Mehr...

Florian Schaer. 06:00