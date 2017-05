Statt eines Aldis kommt ein Drogeriemarkt

Deutsche Grenzgemeinden stehen bei den Unterländern hoch im Kurs, wenn es darum geht, billig einzukaufen. Kein Wunder sind in Lottstetten und Jestetten Filialen grosser deutschen Discounter wie Edeka, Kik, Deichmann oder Lidl angesiedelt. Auch der Grossverteiler Aldi Süd lässt sich die Chance auf Schweizer Kunden nicht entgehen und betreibt ein Geschäft in Jestetten.

Kein Interesse mehr

Aldi Süd hegt schon seit mehreren Jahren den Wunsch zu expandieren, um seine Stellung im Grenzgebiet zu stärken. In Jestetten herrscht ein Mangel an Bauland. Deshalb streckte der Discounter seine Fühler in den letzten Jahren ins Nachbardorf Lottstetten aus. Mit mässigem Erfolg.

Denn es folgte ein mehrjähriger Streit um das Bauland, ein 5000 Quadratmeter grosses Grundstück, welches direkt an der Hauptstrasse liegt und an die Filiale des Konkurrenten Lidl grenzt. Der Grund für die Reibereien: Die Fläche lag auf Dorfgebiet und war Teil des Bebauungsplans. Das heisst soviel wie: Keine «Lebensmittelverkaufsstätten» auf diesem Grundstück. Aldi Süd ging daraufhin gerichtlich gegen diese Auflage vor, jedoch ohne Erfolg.

Jetzt, zwei Jahre später, ist alles anders gekommen. Der Gemeinderat von Lotstetten hat nämlich entschieden das Grundstück umzuzonen. Nun wird dort aber keine Aldi-Filiale, sondern ein DM-Drogeriemarkt gebaut. Bürgermeister Jürgen Link sagt: «Für Aldi war das Grundstück zu klein. Der Discounter hat sich deshalb neu orientiert.» Der Drogeriemarkt sei besser für dieses Grundstück geeignet und eine gute Ergänzung zum Lidl vis à vis, so Link weiter.

Der Bürgermeister ist sich auch bewusst, dass ein neues Geschäft weitere Kunden aus dem Grenzgebiet anlockt. Dadurch droht ein ähnliches Verkehrschaos, wie bereits an manchem Wochenende in Jestetten. «Am Strassennetz ändern wir vorerst noch nichts», so Link.

Mit dem DM-Drogeriemarkt zieht keinesfalls ein Winzling nach Lottstetten. Mit 3349 Läden und 56537 Mitarbeitern ist DM der grösste Drogeriekonzern in Europa. Das breite Angebot umfasst vor allem Beauty-Produkte und Haushaltsartikel. Auch Futter für Haustiere kann man kaufen. Doch Geduld ist gefragt: Die Filiale in Lottstetten soll erst Ende dieses Jahres eröffnen.

Die Gespräche mit Aldi sind erstmal auf Eis gelegt. Jürgen Link sagt: «Aktuell ist eine Aldi Süd-Filiale kein Thema, aber es ist möglich, dass irgendwann eine gebaut wird.» (Zürcher Unterländer)