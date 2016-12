Strassenmusiker sollen die Altstadt beleben

«La cucaracha, la cucaracha . . .» oder «Guantanameeera!» könnte es schon bald durch die Bülacher Altstadt tönen. Oder vielleicht werden beim Einkauf auch Mozart-Sinfonien oder Popsongs zu geniessen sein. Der Stadtrat hat beschlossen, künftig Strassenkünstler in der warmen Jahreszeit zweimal pro Woche gewähren zu lassen. Mehr noch: Er möchte der Einkaufs- und Begegnungszone damit zu mehr Attraktivität verhelfen. «Musiker und andere Künstler werden Leben ins Städtli bringen», sagt Stadtpräsident Mark Eberli.Für einen Auftritt in der Öffentlichkeit braucht es zurzeit eine Bewilligung der Stadtpolizei, die mit einer Gebühr verbunden ist. Diesen Aufwand haben bisher kaum jemals Künstler auf sich genommen. Ab kommendem April bis September können sie nun kostenlos musizieren, Theater spielen, tanzen oder sich anderweitigen kreativen Betätigungen hingeben und dabei auch eine Kollekte eintreiben. Sie müssen sich nur vorgängig auf der Webseite der Stadt in einem Zeitfenster eintragen. Dies vorderhand einmal für Samstag zwischen 9 und 13 Uhr oder Dienstag von 18 bis 20 Uhr. Bei grosser Nachfrage sei man offen, das Angebot auf weitere Zeiten auszudehnen, sagt Eberli.

Plattform für Künstler aus der Region

Mit einem Run rechnet man in Bülach aber eher nicht. Das Angebot richte sich in erster Linie an Kulturschaffende aus der Region, erklärt der Stadtpräsident und denkt dabei vor allem an Angehörige der örtlichen Musikschule oder der Kantonsschule. Auch Befürchtungen, dass die Möglichkeit für politische oder religiöse Botschaften verwendet wird, hegt man kaum. Man werde die Einträge auf der Webseite vorgängig anschauen und bei Zweifeln nachfragen, was geplant ist, erklärt der stellvertretende Stadtschreiber Pascal Sidler. Auch eine Qualitätskontrolle, wie sie andere Städte durchführen, sei nicht vorgesehen. Deutsche und österreichische Städte wie München, Jena und Linz zum Beispiel lassen ihre Bewerber für Strassenunterhaltung zu einem regelrechten Casting antreten und lassen in der Fussgängerzone nur die besten zu. Weit lockerer geht Zürich mit dem Thema um. Eine Bewilligung ist nicht nötig, jedoch werden spontane Auftritte nur rund um das Seebecken und unter Einhaltung von Nachtruhezeiten toleriert. In den meisten anderen Ortschaften sind öffentliche Darbietungen bewilligungspflichtig. So zum Beispiel auch in Kloten. Gemäss Polizei hat sich in den letzten Jahren aber nie jemand dafür interessiert. (zuonline.ch)