Streetfood-Festival lockt Tausende an

Über ein Dutzend sogenannte Foodtrucks sind um den Lindenhofplatz aufgestellt, in der Mitte überspannt ein grosses Sonnensegel die unzähligen Festbänke, um die Besucher vor der heissen Sonne zu schützen, und überall hängen Lichterketten, die für eine hochsommerliche Stimmung sorgen.

Die Streetfood Days in Bülach finden zum zweiten Mal statt und zeigen sich dementsprechend auch von einer etwas anderen Seite. «Wir haben die Bar ein wenig umgeplant und vergrössert, um auf diese Weise besser mit dem Andrang fertig werden zu können», erklärt Sabrina Bernhardsgrütter aus dem Organisationskomitee. «Und damit die Bülacher etwas Neues sehen können, haben wir auch andere Stände als im Vorjahr.»

Wichtig sei, dass die Kombination stimme und möglichst vielfältig sei. So finden sich neben einem Stand, der Thai-Essen anbietet, auch ein Foodtruck, der für peruanische Gerichte wirbt und einen, an dem Churros erhältlich sind. «Das Festival soll wie eine kleine Reise um die Welt sein. Und da alles frisch vor Ort zubereitet wird, stört es auch niemanden, wenn man etwas länger anstehen muss.»

Vielfalt ist attraktiv

«Die kulinarische Vielfalt ist sicher ein Grund, weshalb solche Anlässe bei den Leuten beliebt sind», meint Adrian Hardmeier aus Eglisau. Streetfood sei ihm nicht fremd. «Wir waren schon an einigen ähnlichen Anlässen und sind deshalb heute hergekommen», erzählt der Eglisauer und sein neunjähriger Sohn Silas ergänzt: «Hier in Bülach sind wir aber zum ersten Mal.»

Bereits eine Stunde nach Beginn sind über zweihundert Besucher am Samstagmittag vor Ort und das Wetter spielt glücklicherweise mit. Ein Foodtruck ist mit «Angus Beef Burger» angeschrieben. Dort bereiten Lukas Fempel und Lukas Wopmann von «Kitchenette» geschickt einen Burger nach dem anderen zu. «Unter der Woche sind wir in Zürich anzutreffen», sagt Fempel. Sie seien aber auch auf vielen Festivals unterwegs.

Dass Foodfestivals so beliebt sind, überrascht Fempel aber nicht sonderlich. «Wir produzieren biologisch, nachhaltig und regional. Und weil jeder nur genau das macht, was er am besten kann, ist auch die Qualität des Essens sehr gut.» Wopmann nickt zustimmend und fügt hinzu: «Die angebotene Diversität ist attraktiv.»

Tausende Besucher

Der Anlass ist noch lange nicht zu Ende, aber Sabrina Bernhardsgrütter ist jetzt schon sehr zufrieden und sagt: «Wir haben riesiges Wetterglück und man merkt, wie die Leute die Streetfood Days geniessen.» Bereits bis am Samstagabend hat der Anlass über 4000 Besucher angelockt.

Dass nächstes Jahr die Streetfood Days also wieder stattfänden, stehe deshalb auch ausser Frage. «Ich bin heute bereits mehrmals gefragt worden, ob man das nicht jeden Monat durchführen könne», schliesst Bernhardsgrütter. (Zürcher Unterländer)