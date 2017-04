Stromerzeugung mit Ästhetik vereint

Wer heute ein Haus plant oder das Dach sanieren will, wählt je länger, je öfter die Variante der Stromerzeugung aus Sonnenenergie. Bis anhin standen einzig die grossflächigen Fotovoltaikmodule im Angebot. Nun gibt es mit dem Solarziegel, welcher in einem deutschen Herstellerwerk produziert wird, eine Alternative.

Dank diesem Ziegel, der Solarstrom produzieren kann, lässt sich bei gleichzeitiger Beibehaltung des Gesamtbildes des Hauses Solarenergie nutzen. Hugo Keiser, Inhaber des Familienbetriebs Solarkeiser, der seit 25 Jahren auf Solaranlagen spezialisiert ist, erläutert die Vorteile dieser Innovation. «Die Solarziegel eignen sich vor allem für Bauten in der Kernzone oder für Kunden, die Wert auf Ästhetik legen und gleichzeitig den Hauscharakter beibehalten wollen.»

Einfachere Anwendungfür das ganze Dach

Im Gegensatz zu den grossflächigen Fotovoltaikmodulen, bei denen rund um Kamin oder Dachfenster in aufwendiger Arbeit alles ausgeschnitten werden muss, zeigen sich hier deutliche Vorteile. Dank Ziegelstruktur ist es einfacher, die ganze Fläche eines Daches auszunutzen. Zudem sind die Ziegel, welche momentan in der Farbe Anthrazit zur Verfügung stehen, hagelsicher und begehbar.

Manuel (links) und Hugo Keiser aus Glattfelden bieten als erstes Unternehmen in der Schweiz Dachziegel in Form von Solarzellen an. Bild: Leo Wyden

Des Weiteren sind sie genauso wasserdicht wie Originalziegel und werden mit besonders un­gefährlicher Niederspannungstechnik mit maximal 120 Volt betrieben – speziell optimiert, um auch auf kleinen, verwinkelten Dachflächen hohe Erträge zu erzielen.

7,5 Tonnen Ziegel innert eineinhalb Wochen

Für das Dach beim Minergie-Haus-Objekt an der Friedhofstrasse 15 wurden rund 1500 Ziegel mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen benötigt – jeder einzelne Ziegel weist fünf Kilo Gewicht auf. Die Lösung mitSolardachziegeln ist zwar im Vergleich mit bisherigen Fotovoltaikmodulen mit höheren Grundkosten verbunden, doch mit der jährlichen Einsparung von 50 bis 70 Prozent an Strombezug aus dem Netz liefert das Dach gemäss dem Solarstromexperten kostenlosen Strom für mindestens eine Generation. Zudem sind Investitionen in erneuerbare Energie nach wie vor steuerwirksam.

Die Firma Solarkeiser möchte mit der Referenzanlage einerseits Bedenken von Skeptikern aus dem Weg räumen, andererseits mit den neuen Optionenan Akzeptanz gewinnen. «Der Hauptschritt in Richtung neue Technik ist gemacht, nun muss diese nur noch verfeinert werden.»

In das schweizweit erste Projekt hat die Firma Solarkeiser viele Ressourcen gesteckt. «Eigentlich ist die Solarziegelidee mehr als 20 Jahre alt, doch erst jetzt kann die perfekte Lösung geliefert werden.» Ein weiterer Vorteil seien die kurzen Lieferzeiten der Solarziegel. «Wir möchten der Kundschaft immer realisierbare Lösungen anbieten.»

Tag der offenen Tür: Am 8. April findet von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür im Showroom der Firma Solarkeiser an der Unterwerkstrasse 6 in Zweidlen statt. (Zürcher Unterländer)