Swiss mit mehr Fluggästen im April

Swiss beförderte im letzten Monat 1,48 Millionen Passagiere. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Anstieg um 8,5 Prozent, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Flüge dagegen ist um 3,9 Prozent auf 11'813 zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge nahm um 5,1 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent zu.

Damit bleibt Swiss innerhalb der Lufthansa-Gruppe die Fluggesellschaft mit der besten Auslastung. Beim Passagierwachstum wird die Schweizer Fluggesellschaft jedoch von Austrian Airlines und den Billigfluglinien Germanwings und Eurowings hinter sich gelassen.

Lufthansa Gruppe präsentiert sehr gute Zahlen

Austrian Airlines verzeichnete bei den Passagieren bei rund 6 Prozent mehr Flügen ein Plus von 23 Prozent. Bei Germanwings, Eurowings und SN Brussels erhöhten sich die Passagierzahlen sogar um 93,3 Prozent. Bei diesen Punkt-zu-Punkt Airlines ist aber auch die Zahl der Flüge um 60,2 Prozent angestiegen.

Die Lufthansa Gruppe insgesamt transportierte im April 11,2 Millionen Passagiere, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 25,1 Prozent darstellt. Die Zahl der Flüge erhöhte sich um 9,4 Prozent auf 94'572. Die Auslastung stieg um 6,2 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent. Ein Grund für die Steigerung ist, dass sich in diesem Jahr die Osterferien in den April verschoben haben. (mcp/sda)