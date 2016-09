Tiere, Trachten und Traktoren

«Rafz ist nicht nur politisch eine Einheitsgemeinde, Rafz ist eine auch eine Gemeinschaft», stellte der Gemeinde- und OK-Präsident Jürg Sigrist bei seiner Eröffnungsrede fest. Seit der ersten Herbstmesse im Jahr 1954 habe sich zwar viel geändert. «Rafz war, ist und bleibt eine attraktive und aktive Gemeinde.» Einen wesentlichen Beitrag dazu leiste das Gewerbe, welches sich auch dieses Jahr für die Herbstmesse engagiert hat. Sigrist dankte auch den mehr als 500 Helferinnen und Helfern, ohne die der Anlass kaum durchzuführen sei.

Mit Blick auf den blauen Himmel meinte er abschliessend, dass das Wetter dem Charakter der Rafzer entspreche.«Das Zürcher Unterland ist eine wunderschöne Landschaft und für mich als Bauer drückt der Neid durch. Ihr habt es gut hier und ihr habt es verdient», meinte Regierungsrat Ernst Stocker als Vertreter der Zürcher Kantonsregierung. Trotz Digitalisierung und Online-Handel sei die persönliche Begegnung von Menschen nicht zu ersetzen. Anlässe wie dieser seien eine besondere Gelegenheit dazu. Die Herbstmesse Rafz sei das Fest eines wunderschönen Dorfes und eine Leistungsschau des Gewerbes, welches das Rückgrat der Wirtschaft sei. Deshalb will Stocker, dass die Rahmenbedingungen für das Gewerbe erhalten und gepflegt werden.

Weinbau im Schweisse des Angesichts

Rafz ist ein traditionsreiches Weinbaugebiet. Das Ortmuseum vermittelte einen realistischen Eindruck in den Alltag der Winzer vor 100 Jahren. Das war damals kein Zuckerschlecken. Von morgens bis abends arbeiteten die Winzer im Weinberg, und nach der Schule mussten auch die Kinder noch mit anpacken.

Mit mehr als 120 Ausstellern – ein neuer Rekord – zeigte sich die Herbstmesse von ihrer attraktivsten und schönsten Seite. Gewerbe und Vereine machten das Dorf zum Festplatz und mehr als 15 000 Besucherinnen und Besucher genossen das Angebot sichtlich. Einen besonderen Anblick boten die Frauen und Männer in ihren Trachten des Zürcher Unterlandes. Neben dem Oldtimer-Corso und dem Riesenrad war die Gross- und Kleintierausstellung ein Publikumsmagnet. Jung und Alt hatten ihre helle Freude am Federvieh, an den Ziegen und Geissen und den Kühen und Kälbchen.

Aexte so scharf wie ein Rasiermesser

Eine neue Attraktion bot dieses Jahr der Forstbetrieb. In einer Holzfällershow zeigten die durchtrainierten Männer des Vereins Axemen Club Nordostschweiz, was sie mit Axt, Hand- und Motorsäge drauf haben. Da fliegen die Späne im Sekundentakt und die 70 PS starke Motorsäge schneidet den hüfthohen Baumstamm in kaum einer Minute zu handlichen Holzscheiben. Nur durchtrainierte Männer? Nicht doch. Jolanda Hagmann aus Zug ist die die einzige Frau im Verein und fühlt sich unter den starken Jungs sehr wohl. «Im Wettkampf leisten die Frauen sozusagen das gleiche Pensum», berichtete sie stolz.

Die Herbstmesse Rafz 2016 hat ihr Ziel erreicht. Es war ein Anlass für die ganze Familie, und die Besucherzahl hat die Erwartung der Organisatoren erfüllt. Im Vorfeld hatte Gemeindepräsident Jürg Sigrist gesagt, dass sich die Verantwortlichen bei einer Besucherzahl unter 10 000 fragen müssten, was falsch gelaufen sei. (Zürcher Unterländer)