Träume verwandeln sich in Lebenskrise

Es ist die achte Ausgabe des deutsch-schweizerischen Literaturfestivals «Erzählzeit ohne Grenzen Singen-Schaffhausen». »Wir sind heuer zum ersten Mal dabei», eröffnete Eva Sautter, Leiterin der Gemeindebibliothek Rafz, den vergangenen Dienstagabend und freute sich, die im November 2016 für ihr Erstlingswerk «Traurige Freiheit» mit dem österreichischen Buchpreis in der Kategorie Debut ausgezeichnete Autorin Friederike Gösweiner begrüssen zu dürfen.

Noch bis zum 9. April werden 39 namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz innert zehn Tagen an 60 Veranstaltungen in 39 Städten und Gemeinden ihre neuen Werke präsentieren.

Hoffnung zerschlägt sich

»Ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen», brachte Gösweiner das einheimische, aber auch von jenseits der Grenze angereiste Publikum zum Auftakt ihrer ersten Lesung in der Schweiz zum Schmunzeln. Ihre Hauptdarstellerin Hannah verlässt die Provinz. Endlich bietet sich ihr die Chance, beruflich als Journalistin Fuss zu fassen. Doch bedeutet das ersehnte Volontariat bei einer Zeitung in der Medienhauptstadt Berlin auch die Trennung von ihrem Freund Jakob, denn zu einer Fernbeziehung ist der Assistenzarzt nicht bereit.

Hannahs Hoffnung auf eine anschliessende Festanstellung zerschlägt sich, unzählige Bewerbungen bleiben ohne Erfolg. Von Selbstzweifeln zermürbt, schlittert Hannah in eine Lebenskrise. In ihrer Einsamkeit ist der digitale Kontakt zur besten Freundin Miriam, die derzeit als Korrespondentin in Moskau weilt, ein wichtiger Halt. Eine Rückkehr zu Jakob käme dem Eingestehen einer Niederlage gleich. Das emotionale Band, welches beide noch zu verknüpfen scheint, ist längst durchschnitten, wie Hannah schmerzhaft erfahren muss.

Unprätentiös, aber präzise

«Sie selbst haben so ein Assessmentcenter wohl nicht erlebt, aber vielleicht ihre Kinder», liess Gösweiner die rund 25 Zuhörer teilhaben an jenem nervenzehrenden Bewerbungstest, den Hannah selbstkritisch, doch hoffnungsfroh absolviert. Die Standardabsage löst masslose Enttäuschung aus.

Geschrieben in unprätentiöser, aber sehr präziser Sprache, spielt sich vieles im Kopf der Heldin ab. «Alles war möglich, immer wieder hatte sie das gehört. Niemand dachte daran, dass auch das Scheitern eine Möglichkeit war. Wie konnte man denken, dass es immer nur die anderen treffen würde?» analysiert die Verliererin ihre prekäre Situation.

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag sie ist an einem Tiefpunkt angelangt, schöpft die inzwischen kellnernde Hannah neuen Mut aus der Begegnung mit einem älteren, erfolgreichen Journalisten. »Jetzt passiert etwas, dass ihr wirklich weiterhelfen könnte», leitete Gösweiner die Passage ein.

Aus eigener Erfahrung

«Ich kenne das Gefühl, trotz bester Noten nach dem Studium nicht gleich einen Job zu finden – auch aus eigener Erfahrung», erzählte die Autorin beim Apéro, das Thema »Generation Praktikum» sei von gesellschaftlicher Relevanz. 1980 geboren in Rum im Tirol, arbeitet die promovierte Germanistin und Politwissenschaftlerin als freie Lektorin und Kritikerin sowie als Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck. Von der wissenschaftlichen Arbeit sei sie über den Journalismus zum Schreiben gekommen: »So kann ich ausdrücken, was ich sagen möchte.»

Unbedingt wissen, wie es mit Hannah weitergeht, wollte Brigitte Spörri aus Zürich. «Während der Erzählzeit bin ich fast jeden Abend unterwegs und kaufe die Bücher, die mir vom Schreibstil gefallen – wie dieses hier.“ Dass der Titel wenig Aussicht auf ein Happy End gibt, schreckte sie nicht: „Es ist ja nur ein Abschnitt im Leben der Person. Vielleicht kommt das Glück ja später.“

(Zürcher Unterländer)