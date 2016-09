Trickbetrüger ergaunern 40'000 Franken

Noch immer funktioniert die Masche mit dem Enkeltrick: Am Dienstagnachmittag meldete sich ein hochdeutsch sprechender Mann telefonisch bei einer 74-jährigen Frau. Im Laufe des Gesprächs gewann der Mann das Vetrauen der Rentnerin - sie hielt ihn für einen Bekannten.

Der Betrüger gab an, dass er für den Kauf einer Immobilie dringen 40 000 Franken benötige. Ein kurz darauf folgender Anruf einer angeblichen Notarin sollte die Glaubwürdigkeit verstärken, wie die Kantonspolizei in einer Meldung schreibt. Die Rentnerin schöpfte keinen Verdacht und hob den hohen Geldbetrag kurz darauf bei ihrer Bank ab.

Kurz danach kam es in Kloten zur Übergabe des Geldes an eine zirka 30-jährige Frau. Am Abend realisierte die Rentnerin, dass sie wahrscheinlich Opfer eines Betruges geworden ist und erstattete Anzeige bei der Kantonspolizei Zürich. (mcp)