Über seine Nachbarn sollte man möglichst viel wissen

Als zweite Neuinszenierung dieser Saison feiert der Nachbarschafts-Thriller «Flurgeflüster» am 7. Januar in den Kammerspielen Seeb Premiere. «Flurgeflüster» ist ein Zweipersonenstück, in dem jedoch eine dritte, unsichtbare Person eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Im Original heisst das Stück «10, 11, 12 – Third Floor».

Der Flur der dritten Etage eines neuerstellten Wohnblocks mit den Appartements 10, 11 und 12 ist Schauplatz des Stücks. Nummer 11 ist soeben eingezogen und macht die Bekanntschaft von Nummer 12. Anfänglich geht es um banale Themen, wie die Wahl der richtigen Fussmatte vor der Wohnungstür. Und damit kommt bereits die mysteriöse Bewohnerin von Nummer 10 ins Spiel, die über gar keine Fussmatte verfügt.

Neue Gesichter

Viel störender ist jedoch, dass sie regelmässig ihre Müllsäcke auf den Flur stellt. Weder Nummer 11 noch Nummer 12 geben allzu viel von sich preis. Nach und nach nehmen die Gespräche jedoch an Intensität und Tiefe zu und die anfänglich harmlos scheinende Nachbarschaftsbeziehung entwickelt sich zu einem Konflikt, der auch bei den Zuschauern die Frage aufwerfen wird, wie gut man eigentlich seine Nachbarn kennt.

Die Wahl von «Flurgeflüster» erklärt Theaterleiter und Regisseur Urs Blaser wie folgt: «Das Stück stand schon seit einiger Zeit auf meiner Wunschliste. Ich musste aber mit der Realisierung zuwarten, bis ich die geeigneten Schauspieler gefunden hatte.»

Mit Katharina Bohny und Nils Habermacher hat er die beiden anspruchsvollen Rollen optimal besetzen können. Ihre Namen kannte Blaser schon seit einiger Zeit, bei den Kammerspielen gastiert haben sie bisher jedoch noch nicht. Im Casting im Frühjahr 2016 vermochten Bohny und Habermacher am meisten zu überzeugen und ein Augenschein anlässlich einer der letzten Proben zeigte, dass Blaser richtig entschieden hat.

Nils Habermacher gibt den aus gutem Haus stammenden Nummer 11 jungenhaft übermütig. Trotzdem weiss man nicht so richtig, woran man bei ihm ist. Das Geld für den Kauf der Wohnung stammt aus einer Erbschaft. Katharina Bohnys Nummer 12, abgeklärter als Nummer 11 aber nicht minder geheimnisvoll, hat sich das Kapital für die Wohnung mühsam zusammengespart.

Technisch anspruchsvoll

Das Stück ist ähnlich einem Film in 24 Szenen unterschiedlicher Länge unterteilt, die mit einem Schnitt beziehungsweise einem Blackout enden. Zwischen den Szenen liegen Zeitsprünge. Die Schauspieler müssen sich daher jeweils innerhalb weniger Sekunden umziehen. Trotz unverändertem Schauplatz während allen Szenen musste Michael Gerschwyler Dutzende von Lichtstimmungen programmieren.

Von Gerschwyler stammt auch das in dunklen Tönen gehaltene Bühnenbild, das die kleine Bühne grösser wirken lässt und welches zeigt, dass «Flurgeflüster» in einem modernen Mehrfamilienhaus der gehobenen Preisklasse spielt. Die schnellen Kostümwechsel – Quick-Changes genannt – werden mit Musikein-spielungen aus der Feder von Dennis Bäsecke überbrückt.

Gänsehaut garantiert

Während sechs Wochen wurde das Stück im Probenlokal in Oberglatt eingeübt, im Theater fanden nur noch die letzten, dafür sehr intensiven Proben statt, in die auch die Technik voll involviert war. Noch galt es am Mittwoch da und dort kleine Korrekturen anzubringen, bis zur Premiere wird jedoch alles klappen.

Wer anspruchsvolles Unterhaltungstheater mit Gänsehauteffekt liebt, wird in den Kammerspielen Seeb bei «Flurgeflüster» voll auf seine Rechnung kommen. Dass Filme von Alfred Hitchcock im Stück eine Rolle spielen, kommt nämlich nicht von ungefähr. (Zürcher Unterländer)