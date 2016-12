Unseriöser Autovermieter schlägt wieder zu

Der Lieferwagen-Vermieter aus Bülach Süd macht nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft dort weiter, wo er zuvor aufgehört hatte. Dies berichtet «20 Minuten». So ist er momentan dabei, seine ehemaligen Kunden mit neuen Forderungen zu drangsalieren. Mehrere Personen haben in den letzten Tagen Rechnungen von der «Rechtsabteilung» des «Inkasso-Service» der Lieferwagenvermietung erhalten. Gegen den 34-jährigen Betreiber der Lieferwagenfirma läuft derzeit ein Strafverfahren wegen unlauteren Wettbewerbs.

Der Deutsche hatte seine Kunden abgezockt, in dem er ihnen jeweils horrende Kosten in Rechnung stellte, die er im Kleingedruckten auf der Rückseite der Mietverträge versteckt hatte. Der Vermieter verbrachte deshalb mehrere Monate in Untersuchungshaft und wurde im September wieder auf freien Fuss gesetzt.

Über 1000 statt 200 Franken

Das laufende Verfahren hindert den Deutschen offenbar nicht daran, seine Ex-Kunden weiter zu verärgern. So schickte er einem Ex-Mieter eine Rechnung, welcher diese bereits beglichen hatte. Der Mann hatte Anfang Jahr einen Umzugswagen bei der Autovermietung Bülach bezogen. Im Internet wurde dieser ab 199 Franken samt Mehrkilometern für das gesamte Wochenende angepriesen.

Die Rechnung, die der Kunde schliesslich erhielt, belief sich auf 589 Franken. «Darauf war alles Mögliche aufgelistet. Die Kaution von 500 Franken habe ich zudem nie zurückerhalten», gibt er Auskunft. Für den Lieferwagen, den er drei Tage gemietet hatte, bezahlte der Mann am Ende dann insgesamt 1089 Franken.

Lieferwagen sind weg

Vor knapp zwei Wochen erhielt der Kunde erneut Post vom Autovermieter aus Bülach, beziehungsweise dessen «Inkasso-Service». Es handelte sich um eine Rechnung in der Höhe von 442 Franken für denselben Lieferwagen, den er bereits bezahlt hatte. In deren Begleitschreiben heisst es mit drohendem Unterton, aber in nicht ganz korrektem Deutsch: «!!Sie haben mit 5 Unterschriften freiwillig einen Rechtsgültigen Gerichtswertbaren Vertrag abgeschlossen!!» und: «!!Der Vertag wurde von mehreren spezialisierten Anwälten und Juristen im Bereich des Vertragsrechtes sehr ausführlich und gründlich unter Bezugnahme aktueller Bundesgerichterlicher Rechtsprechungen geprüft und bestätigt. Es gibt Juristisch nicht zu bemängeln. Der Vertrag ist Rechtsgültig!!»

Laut zuständigem Staatsanwalt ist das kein Einzelfall. So hätten sich deswegen rund ein Dutzend Geschädigte bei ihm gemeldet. Er sehe aber momentan keine Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten, sagte er gegenüber «20 Minuten» . Immerhin: Seine Lieferwagen vermietet der Deutsche nicht mehr. Sie sind vom Parkplatz an der Feldstrasse verschwunden. Offenbar braucht der deshalb wieder Geld. Im September hat die Staatsanwaltschaft auf einem österreichischen Konto 50 000 Franken sichergestellt. Es stammt aus der Lieferwagenvermietung und soll dazu verwendet werden, die ehemaligen Kunden zu entschädigen. (Zürcher Regionalzeitungen)