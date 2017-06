Unterländer Schützen gut im Schuss

Turnusgemäss führte der Schiessverein Neerach mit nur 20 Mitgliedern das diesjährige Feldschiessen für Bachs, Stadel, Weiach und Windlach auf seiner sechs Scheiben umfassenden Anlage durch. Bereits am Freitagabend legte Hugo Vögele aus Bachs mit 70 von 72 möglichen Punkten ein Spitzenresultat vor. Seine Frau Erika erreichte 61 Punkte und Tochter Claudia einen Zähler mehr auf der schwer zu treffenden B4-Scheibe.

Für sie und auch für alle anderen Schützen ist das Gewehr keine Waffe, sondern ein Sportgerät, das Frauen, Männer, Junge und Senioren in seinen Bann zieht. Der 64-jährige Vögele: «Schiessen ist seit meiner Jungschützenzeit meine Passion. Die Konzentration und die Präzision, die es für einen guten Schuss braucht, ist für mich die Herausforderung, die mit einer guten Kameradschaft im Schiesssport verbunden ist.»

Dem pflichtet auch Iren Brennwald aus Neerach bei. Die 24-jährige Studentin aus Neerach ist durch ihren Vater Martin, ein regelmässiger Kranzschütze, zum Schiessen gekommen und betont: «Schiessen setzt ein grosses Konzentrationsvermögen voraus, das auch in allen anderen Lebenslagen hilfreich sein kann.» Allerdings führten die Gedanken an die bevorstehenden Schottlandferien zu keinem Spitzenresultat. «Mitmachen kommt vor dem Rang», betonte Cheforganisator Walter Albrecht. Mit 69 Punkten schoss der Riedter ein Spitzenresultat, das ihn doch nicht ganz befriedigte, weil er die 70er-Marke nur knapp verfehlt hatte.

Gewinner wie Verlierer nehmen es sportlich

In Glattfelden standen am Sonntagvormittag auf dem Schiessstand Wiesengrund die ersten Schützen vor dem Schützenhaus zur Waffenkontrolle bereit. Schützenmeister Beat Keller, Präsident des Schiessvereins Glattfelden, führte die Waffenkontrolle durch. Kurze Zeit später wurde auf den insgesamt acht Scheiben das Korn genau ins Visier genommen. Jeder Schütze erhielt Unterstützung durch einen Betreuer. Auf die Distanz von 300 Metern galt es maximal 72 Punkte zu erreichen.

Das Schiessprogramm bestand aus insgesamt 18 Schüssen – Einzelfeuer von sechs Schüssen innerhalb von sechs Minuten, gefolgt von zweimal drei Schüssen innert einer Minute und den sechs Schnellschüssen in einer Minute. Schiessleiter Hansjörg Maurhofer erteilte das Kommando: «Achtung, erstes Kurzfeuer. Anschlagen, feuern.»

Schützin Yvette Lattanzio gab ihr Bestes. Betreuer Philippe Mathis stand ihr unterstützend zur Seite, gab Tipps, justierte das Gewehr. Unterdessen reinigten zwei Jungschützen voller Sorgfalt den Gewehrlauf und fetteten ihn ein. In der Schiessanlage herrschte ein reges Kommen und Gehen. «Die Teilnehmerzahl ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben», erläuterte Beat Keller. Insgesamt nahmen in Glattfelden 120 Schützen teil. Jeder zweite Schütze erreiche den begehrten Kranz, für welchen es 57 Punkte brauche.

Sportlich nehmen es Gewinner wie Verlierer. Das gemütliche Beisammensein bei Bratwurst und Bier ist für viele Schützen fast genauso wichtig wie die erzielten Punkte. Eine zweite Chance bekommen die Teilnehmer der Gruppenwettkämpfe. Für die besten Resultate stehen Speck und Salami auf dem Gabentisch.



Die Resultate in den Bezirken

Bülach und Dielsdorf sind online unter www.feldschiessen-ssv.ch

zu finden. (Zürcher Unterländer)