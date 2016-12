Velofahrer holt die Vivi-Kola-Nussvon Afrika in die Schweiz

In den 1930er-Jahren haben Arbeiter der Mineralquelle eine Nuss zur Herstellung des Eglis­auer Kultgetränks Vivi Kola von Afrika in die Schweiz geholt. Dies besagt die Legende. Und genau diese will Lukas Biry aufleben lassen. Der 31-Jährige will sich in Afrika auf die Suche nach der koffeinhaltigen Nuss machen und sie in die Schweiz bringen. Dabei wird er auf dem Velo in 100 Tagen durch 14 Länder fahren und über 10 000 Kilometer zurücklegen.

Manche Länder meidet er

Biry wurde von den Vivi-Kola-Inhabern angefragt, ob er Lust habe auf die abenteuerliche Velotour durch Afrika. Sie suchten jemanden, der das Gesicht von Vivi Kola sein möchte. Auf den Basler, der schon ganz Asien mit dem Velo durchquert hat, sind sie im Internet gestossen. Die Chemie habe auf Anhieb gestimmt und mit dem Produkt könne er sich zu hundert Prozent identifizieren, sagt Biry. Mittlerweile ist er im Marketing des Unternehmens tätig. Biry hebt auch die Verbindung durch den Rhein hervor: «Vivi Kola ist ein cooles Wässerchen vom oberen Ende des Rheins, der den Weg zu mir nach Basel gefunden hat.»

Seine Reise startet der studierte Kulturmanager in Kamerun und begibt sich dann auf die Suche nach der faustgrossen Kolanuss. Wo er diese findet, weiss er noch nicht. Er geht davon aus, dass er auf einem Markt oder einer Plantage fündig wird. Biry will mehrere Exemplare kaufen und durch diese versuchen, unterwegs neue Freundschaften zu schliessen. «Eine in zwei Stücke geteilte Nuss gilt als Symbol für Freundschaft und Respekt.» Dies weiss er nicht nur von seinen Recherchen im Internet, sondern auch von einem Kameruner Freund und einer Ärztin, die für die Organisation Médecins sans Frontières arbeitet.

«Die Nuss könnte auch in brenzligen Situationen helfen», sagt Biry. Dass solche eintreten könnten, ist dem 31-Jährigen bewusst. Er hat sich mit einem Selbstverteidigungskurs für die Reise gerüstet. Falls ihn wilde Tiere angreifen, wird er zum Hochfrequenzsensor oder zum Pfefferspray greifen. Bewusst sind ihm auch die politischen Unruhen, die in manchen Ländern drohen: Mali und Niger meidet er, weil sie gefährlich sind.

Die Route hat er noch nicht genau geplant, er wird sich vor Ort informieren, welcher Weg am sichersten ist. In manchen Ländern ist er aber vorgegeben: Weil der Süden von Nigeria von kriminellen Banden durchflutet sei und die Terrororganisation Boko Haram den Norden im Griff habe, bleibe ihm nur die Mitte des Landes zum Queren übrig. Auch müsse er darauf achten, in welchen Regionen das Entführungsrisiko am grössten sei.

Der Bassersdorfer Ferrari

Für die Nächte hat Biry ein Zelt dabei, Essen will er sich von Ständen kaufen. Unterwegs ist er mit einem Tourenvelo mit Stahlrahmen der Bassersdorfer Marke MTB Cycletech. «Es sieht zwar aus wie ein Traktor, ist aber ein Ferrari», sagt er. Das eigens für ihn hergestellte Bike empfinde er als so gemütlich wie ein Sofa.

Trainiert hat der 31-Jährige, der sich als durchschnittlich sportlichen Menschen bezeichnet, übrigens nicht für die Tour. «Wenn man jeden Tag 100 Kilometer weit fährt, ist man nach einer Woche fit.» Er habe aber eine grosse Ausdauer und halte vieles aus: «Ich friere nie, mir ist aber auch nie zu heiss.»



Lukas Biry wird regelmässig in seinem Blog auf www.lukasgoesnuts.ch über sein Abenteuer berichten. (Zürcher Unterländer)