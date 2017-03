Vergangene Geschichten treffen auf Bratwurst und Panini-Bildchen

Nachdem sich die Verantwortlichen des FC Bülachs um 18 Uhr zu einer Vorstandssitzung im ehemaligen Restaurant Lindenbäumli (heute Villa Bacco) getroffen hatte, eröffnete OK-Präsident Edi Koller kurz nach 19 Uhr den Abend auf dem Lindenhof. Er gab damit den Startschuss zum Jubiläumsjahr.

Koller erinnerte die Anwesenden daran, dass auf den Tag genau vor 100 Jahren im Restaurant Lindenbäumli sieben Hobbyfussballer den FC Bülach gegründet hatten und das mitten in den Unsicherheiten des 1. Weltkrieges. Den wichtigen Abend für den Verein erlebte der Stadtpräsident Mark Eberli gerne mit. «Der Verein leistet wichtige Jugendarbeit für Bülach, da wollte ich gerne persönlich gratulieren», sagte Eberli.

Alt und jung sammelt und tauscht

Die rund 150 Junioren und Juniorinnen, die sich erwartungsvoll um das Igluzelt scharten, warteten auf den Verkaufsstart des vereinseigenen Panini-Albums. Mehr als 1000 Fotos waren nötig, um die 480 Sammelbilder zu produzieren. Vom F Junior bis zum Senior wurde jedes Mitglied abgelichtet.

Der Ansturm auf das Heft und die Bilder war riesig. An jeder Ecke des Lindenhofs wurden Tüten geöffnet und Bilder getauscht. Alle Kinder hatten den gleichen Wunsch; so schnell wie möglich ihr eigenes Bild zu ergattern. Doch auch bei den Erwachsenen kam das Album sehr gut an. Aldo Borgese, Vater eines C-Juniors, meinte lachend: «Ich freue mich fast mehr aufs Sammeln als mein Sohn.»

Zwischen den sammelnden Kindern standen Aktive und Ehemalige zusammen und plauderten über ihre FC-Zeit. Francois Zehr, der den Abend mit seinen Mannschaftskollegen feierte, erinnerte sich: «Seit 34 Jahren bin ich im Fussballverein. Mit vielen Spieler meiner Mannschaft habe ich als Kind die 1. Mannschaft angefeuert, dann selber im ‹Eins› gespielt und nun spielen wir bei den Senioren.» Zehr und seine Kollegen sind das gelebte Beispiel des Jubiläumsmottos «Vergangenheit, Zusammenhalt, Zukunft.»

Jubiläumsjahrmit Fussballhighlights

Das OK rund um Koller blickte in die Zukunft und lüftete das Geheimnis um das grosse Jubiläumswochenende vom 23. bis 25. Juni. Der Auftakt des Wochenendes wird ein Bodysoccer-Turnier sein. Die A- und B- Junioren werden in einem menschlichen «Töggelikasten» gegeneinander antreten.

Neben verschiedenen Fussballturnieren für die jüngeren Vereinsmitglieder gibt es andere besondere Highlights. Die Spieler des EHC Kloten werden die ZSC Lions auf dem Rasen herausfordern. Die FC Bülach Legends treten gegen die Suisse Legends an, alles bekannte ehemalige Nationalspieler. Natürlich wird im Juni auch ein offizieller Festakt nicht fehlen. Vereinspräsident Lucio Sciavi freute sich bereits auf das Festwochenende. «Für mich werden vor allem die Aktivitäten im Festzelt mit dem ganzen Verein ein besonderer Höhepunkt sein.»

Nach einem fröhlichen Fest zog OK-Präsident Koller ein positives Fazit. «Wir sind begeistert, wie viele Menschen gestern auf den Lindenhof kamen. Ich sah Gesichter, die ich 20 Jahre nicht mehr gesehen hatte.» Das grosse Interesse am Jubiläumsauftakt lässt ihn voller Vorfreude auf das grosse Fest im Juni blicken. Koller ist sich sicher, dass der Elan des Vereins anhält, auch diesen Grossevent zu meistern.

(Zürcher Unterländer)