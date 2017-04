Verletzte Fussballer aus Spital entlassen

Drei Spieler der ersten Mannschaft des FC Bülach waren am Wochenende in einen Autounfall involviert. Im Gebiet Eschenmosen verlor ein 31-jähriger Mann aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte in ein Auto, das ihm korrekt entgegen gekommen war. In jenem Auto sassen die Fussballer aus Bülach, die allesamt mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden mussten (siehe Artikel rechts).

Dieses konnten bis heute, Dienstagmittag, zwei Spieler wieder verlassen. Der dritte und Jüngste der Verletzten, wird heute Abend entlassen. «Ihn plagen Schmerzen im Brustbereich», sagt Ehrenpräsident Edi Koller auf Anfrage. Es handle sich um Verletzungen, die die Gurten verursacht hätten.

Die Verletzungen der anderen zwei Männer seien weniger schlimm. Einer habe einen Cut am Auge, der ein Training für die kommenden drei Wochen verunmögliche. Fast unversehrt blieb der Spieler am Steuer.

Bitte um Spielverschiebung

«Die Mannschaft steht noch immer unter Schock», sagt Edi Koller. Darum habe man beim Fussballverband Region Zürich um eine Spielverschiebung gebeten. Am kommenden Samstag würde die erste Mannschaft des FC Bülach gegen Diessenhofen spielen, hierfür seien die Spieler jedoch mental nicht bereit. Die Anfrage ist hängig, bis am Mittwoch erwartet man beim FC Bülach Bescheid.

(Zürcher Unterländer)