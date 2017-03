Viele Lehrstellen sind noch offen

Es gibt kaum eine stabilere Basis für ein erfolgreiches Berufsleben als eine abgeschlossene Lehre. Um für Schulabgänger eine geeignete Lehrstelle zu finden, organisierte das Berufsausbildungszentrum Biz von Kloten und Oerlikon einen Lehrstellenmarkt. Zum zweiten Mal trafen sich am Mittwochnachmittag auf dem Flughafen 15 Firmen, die Lehrstellen anbieten und Schulabgänger, die eine Lehrstelle suchen.

Das Biz untersteht der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und dem Amt für Jugend und Berufsbildung. Beim ersten Lehrstellenmarkt vor einem Jahr suchten gegen 500 Jugendliche den Kontakt zu Firmen, welche Lehrstellen anbiete. Am Mittwoch war der Andrang kleiner, 140 Teilnehmer trafen sich am Flughafen.Berufsbildnerin Marina van Boekel aus Höri sucht im Auftrag der Landi Zürich- Unterland zehn Lernende, die den Beruf als Detailhandesfachfrau oder -mann erlernen möchten.

Sie nimmt das erste Mal am Lehrstellenmarkt teil und möchte den jungen Menschen den Verkaufsberuf näherbringen: «Verkauf in einer der 19 Volg-Filialen und fünf Landi-Läden mit ihren 170 Mitarbeitenden im Zürcher Unterland ist ein sehr attraktiver Beruf, er ist äusserst vielfältig und bietet täglichen Kontakt zu unseren Kunden.»

Die Flughafen AG sucht fünf Lernende in vier verschiedenen Berufen. Die verantwortliche Betreuerin der Lernenden, Gabi Pratter weist auf die Schwierigkeiten hin, Lehrstellen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen: «Die Anforderungen an Auszubildende werden immer höher geschraubt. Dabei sinken die Qualitäten der Bewerber, oft genügen sie den Anforderungen nicht, um den Abschluss einer Lehre zu bestehen. Meistens sind es sprachliche und kulturelle Schwierigkeiten, die einen erfolgreichen Lehrabschluss in Frage stellen.»

Nicht mehr im Trend

Ähnliche Erfahrungen macht Raphael Sägesser von der Firma Implenia in Rümlang: «Es ist nicht einfach, geeignete Lernende für den Zimmermannsberuf zu finden. Obschon dieser äusserst vielseitig und interessant ist. Wir bauen heute ganze Siedlungen aus Holzelementen, die in Rümlang hergestellt werden, Holzbau hat ein grosses Potenzial.» Aber handwerkliche Berufe sind bei den Jugendlichen nicht im Trend, kaufmännische Lehrstellen sind beliebter.

Jojhat Sakarya aus Wallisellen hat Glück gehabt. Im Lehrstellenmarkt konnte er Kontakte zu Anbietern seiner beiden Wunschberufe, Montageelekrtiker und Karosseriespengler, herstellen: «Es ist eine hilfreiche Veranstaltung, ich konnte mit zwei Betrieben eine Schnupperlehre vereinbaren.» Bei der Firma Robert Aebi aus Regendorf gab Lors Aebersold den Bewerbern Auskunft über den Beruf Land- und Baumaschinenmechaniker. Aebersold steht im zweiten Lehrjahr, er ist begeistert von seinem Metier.

Die Firma Amag bietet Ausbildungsplätze in Kloten und Bülach an. Für die Berufsbildnerinnen Sonia Zamengo und Marina Remund ist es schwierig, alle freien Lehrstellen zu besetzen. Auch sie stellen fest, dass handwerkliche Berufe nicht gefragt sind. Can Alaca, Leiter Berufs- und Laufbahnberatung der Bildungsdirektion, beurteilt den Anlass trotz rückläufigem Besuch positiv: «Es wurden gute Gespräche geführt.» (Zürcher Unterländer)